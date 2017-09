Tudor'un hakkı Tudor'a

Açıkçası maçın gidişatı nasıl olacak diye bekliyordum hem Mariano, hem de Latovlevici çıktıktan sonra... Kısa bir süre de bocaladılar.

Galatasaray, Fatih Terim'in 4 yıllık dönemindeki felsefesine doğru evriliyor Galatasaray. Sürekli öne doğru oynamaya çalışan, hataya zorlayan, top kaybı da yapsa devam eden, tempo yapan bir takım görüyoruz. Takım da gitgide buna alışıyor. Şut var, orta var, her şey yaptılar. Bence hak ederek de kazandılar. 1-0 ya da 2-0 kaybetmiş olsa dahi inanın farklı şeyler yazmazdım. İyi giderken değişiklik yaptı Tudor. Alışılagelmişin dışında, hiçbir teknik direktörde görmediğim bir değişikliğe imza attı.

Bu bir Rus ruletiydi, ruleti de kazandı.

Bu çok radikal dönüşümün sonucu geldi. 2-1 kazandı diye eleştiri yapmayacak değilim, her zaman böyle olmaz ama adını koyamadığımız bir hamle yaptığı için de takdir ediyorum. Hangi takımda olursa olsun, özellikle şampiyonluk mücadelesinde olan takımlar gerideyse hoca 'bir şey' yapacak. İstersen kaleciyi gönder duran topta. Stoperi yolla vs. Bu 'şey' bayağı radikal oldu ama sonucunu da gördü.

Galatasaray'ı öne doğru oynama alışkanlığı ve bunu geliştirmesi nedeniyle çok beğendim. Bir şut ve pozisyon yağmuru başladı resmen ikinci yarı. Antrenör kendisine göre bir teşhis koydu, bir antibiyotik vereceğine cerrahi müdahale yaptı resmen. Serdar-Fernando-Maicon geride ama orta çizgideydi. Rodrigues, Belhanda, Tolga, Ndiaye, Yasin orta saha hattı oldu, önlerinde ise Feghouli ve Gomis vardı. Hatta 2-8 bile desek olur. Hayatımda ilk defa bir değişiklik gördüm ama kendi fikrimden aldığım zaman da adamın 'bir şey' yaptığının hakkını vermem gerekiyor. Mariano bile şaşırdı çıkarken, güldü hatta.



Galatasaray çok farklı

Bursaspor ilk golü attıktan sonra ikinciyi bulmak zorundaydı kazanmak için.

Kaleci Harun'a endeksli oynamaya başladılar. Aslında maç kaleci Harun ile Galatasaray arasında oldu.

Biri direk dibine gider, birisi alt 90'a gider, yenilirsin böyle olunca. Seyirci kitlesi de iyiydi. Geçen sezonki Bursaspor'dan farklı ve iyi bir Bursaspor vardı ama Galatasaray daha da farklı geçen seneye göre. Çok iyi buldum sarı-kırmızılı takımı dün akşamki maçta.



Ben de varım

Gomis, Bursaspor karşısında rakip stoperlerin arasında çok yalnız kaldı.

Gol atmak için de çok çabaladı ama bir türlü başaramadı bu kez son haftaların formda golcüsü. Ama sarı-kırmızılı takımda bu sefer de sürpriz oyuncular pozisyon bulmaya başladı. Bir şey deneyen bugün beceremezse yarın becerir.

Galatasaray her gün bir tık daha öne gidiyor, ben de bu işte varım diyor net bir şekilde.