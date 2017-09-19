İşte büyük takım

Öncelikle maçın kahramanından başlayalım. Quaresma'nın golde attığı çalıma krampon çalımı derler, çevirirsin topu... Üstüne omzu yedi ama devrilmedi.

İlk bakışta uzak köşeye direkt gitti sandık ama alışı, çalım atışı, iki kişi arasından dalışıyla birlikte muazzam...

Quaresma oyundan çıkarken mutlu görmek zordur. Golünü attı, çok da iyi top oynadı.

Quaresma müthiş Herhangi bir Beşiktaşlı'ya desen ki "Quaresma müthiş oynuyor, harika." Sorsa kaç gol attın, 1 diyeceksin.

Quaresma'nın 1 golde kalmasını dahi kimse önemsemiyor. Gol adedinin daha fazla olması lazım. Beşiktaş'a avantaj sağlayan çok önemli bir özelliği var. Doğru bir takımda oynamanın avantajını kullanarak bunu değerlendiriyor.

40-50 metre menzille top atabiliyor.

Beşiktaş'ın şut silahı var, duran top silahı var, iyi orta yapan çok sayıda oyuncusu var. Opsiyonu çok... Quaresma az atıyor ama opsiyonları artırıyor.

İlk golde yerleşik takıma attılar, ikinci golde ise hızlı çıktılar.

Konyaspor geliyor ceza sahası önüne, attığı birkaç tane cılız şut...

Beşiktaş çok iyi oynadı der misin, eh ama 7 tane gol pozisyonu var. Porto'da 2-1 galipken getiren de Caner'di, bugün 95'te top getiren adam da o...

Quaresma'ya istersen mermi at, ayağının her yeriyle indiriyor topu.

Müthiş bir özellik... Lens'le de en büyük farkı bu.

Kartal devler gibi Büyük takım taraftarı hep takımın önde oynamasını, tek kale oynamasını ister. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih... Ablukaya alır bu takımlar.

Beşiktaş da bu takımlar gibi müthiş bir oyun sergiliyor.

DERBİ SERT GEÇECEK

Negredo bakınca "Nereye geldim" demiştir. Burada Cenk diye bir adam olduğuna şaşırmıştır. Üzerine her gün koyarak devam ediyor, fiziksel olarak da mental olarak da kendini iyi tutuyor Cenk. Galatasaray'ın devreye girmesi de ligde Beşiktaş'ı motive ediyor. Derbi çok sert geçecek.

Duş al, otele git, yola çık, kolay bir hadise değil... Yine de Beşiktaş 6 gün dinlenmiş olacak.

BEŞiKTAŞ'IN FARKI VAR

Beşiktaş'ın farkı şu, kırmızı-lacivert Karabük'e de, yeşil-beyaz Konya'ya da, mavi-beyaz Porto'ya da aynı oynayabiliyor şu takım. Şenol hoca, "Ben hücum oyuncusuyla defans yapacağım" dedi.

Evinde son bölüme mağlup girmiş bir Porto baskılı oynar dersin ama Beşiktaş topla oynayan taraftı.

Yaslanır oyuncu... Şenol hoca ise, "Yok kardeşim" diyor. Beşiktaş takımı kendi özelliğini kabul ettirmeye çalışıyor.