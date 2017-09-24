FENERBAHÇE ŞIMARMAYACAK

Sarı-lacivertli ekibin aldığı 3 puanın 1.5'unu taraftara yazıyorum. Dünkü maçta muhteşem bir şekilde desteklediler takımlarını. Benim için müsabaka bitti. Fenerbahçe'yi severim, sevinirim. Fenerbahçe de şımarıklık yapmayacak



Hücum oyuncuları hep kartlık faul yapar diye düşünürüm hep. Çok sayıda hücum oyuncusuyla sahaya çıkmak da kırmızı ihtimalini artırır. Örneğin Quaresma gibi ya da Janssen gibi...

Beşiktaş aslında rahat başlamıştı oyuna. Uzun süredir maç kaybetmiyorlardı, özgüvenleri yüksek... Biraz da ayağa oynayarak oyunu tutmak istediler. Aslında maçta verdikleri pek pozisyon yoktu. Fenerbahçe penaltıyla öne geçti. Ortada giden maçta Fenerbahçe penaltıdan sonra bir şans daha yakaladı Quaresma'nın atılmasıyla ama değerlendiremediler. İlk yarıya 11'e 10 girmekle 10'a 10 girmek arasında fark olur.

Neto'nun atılışı bunu engelledi. Bir başka kırılma anı ise Beşiktaş gümbür gümbür gelirken birden gelen 2-0'dan sonra hiç beklemeden 2-1'i bulmasıydı. 2-0'ın güvenini Fenerbahçe alacakken birden Beşiktaş fırsatı buldu tekrar.



'Evde penaltı' pozisyonları

Antrenörler 7 tane 90 dakika oynamış gibi oldular.

Maç öncesi kadro planlaması, maç içinde kırmızı kartlar sonrası değişiklikler, düşünceler...

Pozisyonları değerlendirirsek Quaresma'nın atılması doğru, Neto'nun atılması doğru, Atiba'nınki de doğru... Cenk'in bir pozisyonu var, ayağına basıldığı, benim de tekrarda gördüğüm verilmemiş bir penaltı var. Biraz 'evde penaltı' diyorum ben bunlara. Maç içinde görmesi çok zor olan ama evde televizyondan fark edilebilen... Fakat gol olan pozisyonda Negredo bana ofsayt değilmiş gibi geldi maçta izlerken.

Benim için müsabaka bitti. Fenerbahçe'yi severim, sevinirim.

Fenerbahçe de şımarıklık yapmayacak. Fenerbahçe erken kopabilirdi, yeniden başlladı lig onlar için.

"8 puan farka kopar mı" denebilir ama ben derdim.

Bazen teknik adamlara çok ağır hakaret etmedikten sonra görmezden gelmek lazım... Küfür etti mi, etmedi mi bilmiyorum ama uyarı sonrası attı. Bir de İsmail...

Atladın, gelişin sarı kart zaten. Devam ediyor bir de tabanıyla, kaldırıp kaval kemiğine basamazsın. Beşiktaş sakin olmalı. Salı günü çok önemli bir maç oynayacak Beşiktaş oyuncuları... Tolgay ile Babel kavga edecek pozisyona geldiler. Bunları abartmamak lazım.



SAYGI DUYULMALI



Oldukça gergin bir maç önü ve maç yaşadık. Şimdi muhtemelen de demeç savaşlarıyla maç sonu böyle olacak. Karman çorman ve tartışmaya çok açık bir müsabaka kaldı. Yönetici demeçleri de bunu tetikleyecektir. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi gittikçe gerginleşiyor. Beşiktaş futbol takımı iki başarılı sezon geçirmiş, üçüncüye de çok iyi başlamış. Beşiktaş dün de kötü top oynamadı. İki takıma da oyundan değil ama mücadeleden dolayı saygı duymak lazım. Türkiye'de en önemli deplasman Kadıköy'dür. Motive oldukları zaman bu taraftar takımını iter. F.Bahçe'nin aldığı 3 puanın 1.5'unu taraftara yazıyorum.