Valbuena ve diğerleri...

Fenerbahçe henüz tam olarak geri döndü demiyorum ama geri dönme yolunda çok önemli bir adım attı. Henüz ligin erken bir dönemi olmasına rağmen camia için varoluş maçı gibi bir noktaya gelindi Beşiktaş derbisi öncesi... Aykut Kocaman sabırlı bir insandır, aldatıcı demeç de vermez. Sezon başından beri, "1.5 ay sonra daha iyi olacağız, istatistiklerimiz iyi" derken bir şeyleri bilerek söylüyordu. Onun endişesi daha çok bu süreçte treni kaçırmaktı.

Fenerbahçe hiç iki farklı öne geçememişti bugüne kadar. 3-1'den sonra yapılan birkaç işgüzarlık dışında oyuna hükmeden, topa sahip olan, rakibi yoran ve zaman zaman da pozisyona giren bir takım vardı. Hoca bunu gördü.

Rakip Alanya takımı ofansif bir takım... Çok gol yiyorlar fakat Fenerbahçe dün konsantrasyonu yüksek bir rakip buldu. 5 puanlık maça çıkmak kolay değil. Rakibin Galatasaray bir gün önce puan farkını artırmış.

Dün sahanın en iyi oyuncuları Valbuena ve Isla'ydı. Valbuena'yı diğerlerinden ayırıyorum artık. Valbuena'nın sosyal medya ekibi yüzünden özür dilemesi doğru, arkadaşları bakarken çalışan işçi fotoğrafını beğenmişler ama o karikatürün de doğruluk payı var! Futbol oynamayı çok seven bir çocuk... 33 yaşında olabilir ama dışarıda sabaha kadar top oynayan çocuk gibi çünkü. Gol attı, çalım attı, pozisyon yarattı. Valbuena tam olarak serbest oynuyor. Janssen de sabit, statik bir oyuncu değil. Alıp verebilen bir oyuncu... Frikik dönüşü topu kovalaması penaltı da getirdi. Hattrick bile yapabilirdi.

Rusya'dan transfer edilen Giuliano ise Valbuena'nın yarısı kadar agresif değil. Beşiktaş'a karşı rahat edemezsin. Karşına Caner de çıkar, Adriano da çıkar. Bunu da düşünmek gerekir.

Mehmet Ekici 32'de girip 77'de çıktı. Bitti çıkarken...

Yine 3 haftadır oynamayan Alper'i almak zorunda kaldı. Bunlar dezavantajlar. Özet olarak Ekici'nin en fazla 20-30 dakikalık performans verebilecek durumda. Mehmet 2 ay daha ligde ilk 11'e giremez. Arada kupa maçlarında değerlendirebilir.

Futbol çok zor, fizikli bir oyundur.

Valbuena ve diğerleri...

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Karşılaşma 0-0 devam ederken oyunda kazanmak isteyen bir Fenerbahçe gördük.

Sarı-lacivertliler, 1-0'ı bulduktan sonra psikolojik etkenlerle birlikte geriye doğru yaslandılar. 1-1'e yakalanınca tekrar oyunun içine geldiler. Puana ve skora oynayınca hemen 2-1 geldi, 3-1'de ise iyice rahatlayıp ileri yerleştiler ve Valbuena sazı eline aldı.