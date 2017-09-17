 Disiplin ve ahlak futbolu – Rıdvan Dilmen – Fotomaç
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HEPSİ
    17 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Disiplin ve ahlak futbolu

    Galatasaray'ın 11'ine bakıyorum. İleride ofansif bir 3'lü var, Belhanda ve Ndiaye de ofansif. Bekler ofansif. Bu yüzden G.Saray'ın olmazsa olmazı önde oynaması… Antalya'da bekledi, pozisyon dahi bulamadı. Önde baskı yapmak zorunda... Hakan, Hagi, Arif, Okan, Hasan, Suat, Emre. Önde pres yapardı. Bu takım da böyle oynamalı. Ne zaman pozisyon verdi G.Saray?
    Yorulduğunda ve geriye çekildiğinde... Sert oynamak istiyorlar doğal olarak. Eğer hakem de izin veriyorsa bu sertliğe oyuncu da buna devam eder.
    Gelelim Gomis'e… Özel bir oyuncu… 30 dakika boyunca en az 3 ofsayta düştü, bir o kadar pozisyonda hatalı pas yaptı ama iştahını bırakmıyor. Tekte vuruyormuş gibi yapıp iki kişiyi atlattı, şaşırttı ve golü yaptı sonra. Olağanüstü bir oyuncu değil ama arzusu olağanüstü. Futbolun iş disiplini, iş ahlakı vardır.

    Pozisyonları yine kovalıyor
    Gomis; 32 yaşında ve futbol hayatının sonlarına gelmiş bir isim. Bırakalım Gomis'in attığı golleri, adam futbolla yaşıyor. 4 kere pas hatası yapmayı göze alıyor, 3 kere de ofsayta düşerim diyor ama pozisyonu yine kovalıyor. GSTV'de gördüm, U21 takımıyla vakit geçiriyor, sohbet ediyor. Kontratında mı var, zorunda mı; değil. Gomis bir idol o çocuklar için… Türkiye'de kulüplerine saygı gösteren oyunculara ayrı bir gözle bakıyorum. 3 maç gol atmasın, ses etmem. Vurdumduymaz olanlarla aynı kefeye koyulmuyor.
    Oyun karakteri her şeyiyle uydu G.Saray'a.
    Önemli bir fikstür avantajı vardı ama bunu da puana çevirmek gerekiyordu. Uçurumun kenarında giden bir ikiliydi başkan ve Tudor. Bursa maçı biraz daha ölçü olacaklar ama en azından şu görülüyor, iç sahada G.Saray rakiplerinden hep önde olacak.
    Hem Mariano, hem de Latovlevici ofansif oyuncular… G.Saray'da sağ bekte hep Sabri, bir dönem de Eboue vardı. Haftaya Bursa deplasmanının sağ beki Mariano, bunu biliyoruz. İdeal sağ bekini buldu.

    KALEDEN UZAKTA
    Başta söyleyeceğimi en sona bıraktım. Sağ açık bölgesinde Tolga Ciğerci yerine Badu Ndiaye oynamalı diye düşünüyorum. Ndiaye merkezde mücadele ediyor olabilir, driplingi var ama pas yüzdesi yüksek bir oyuncu değil.
    Kaleden uzaklaştırmamak lazım. Şimdi önce koruyucu oldu. Önceki karşılaşmalarda ön libero Fernando'nun önündeki 4'lünün bir parçasıydı. Şimdi daha geriye çekildi ve adeta Fernando'nun yanından ayrılmıyor.

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