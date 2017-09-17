Disiplin ve ahlak futbolu

Ofansif bir 11’le sahaya çıkan Galatasaray’ın olmazsa olmazı önde oynaması. Geriye çekilince pozisyon veriyor. Gomis’e gelince; iştahlı, arzulu ve özel bir oyuncu. Futbolun iş disiplini ve iş ahlakı vardır. Oyun karakteriyle uydu Galatasaray’a