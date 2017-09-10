F.Bahçe düzenini bozuyor

Real Madrid de Levante’yi analiz ediyor ama “Önce ben” diyor Fenerbahçe’de ise Aykut Kocaman, “Önce sen” diyor. Hoca bütün hafta Başakşehir’in organizasyonlarını çalışmış. Ona göre sistemini değiştirmiş, Başakşehir ise hep aynı. Fark bu

Başakşehir'i kutlamak lazım... Başakşehir'i bir de eleştirmek lazım, şöyle ki;

1-0 onları bozdu. Oyunun sonunda da tekrar öne geçtiler. Süre berabere kalmaları için yetmedi. Öne geçince oyun düzenleri alt üst oldu. Bildiğimiz Başakşehir kimliğinin dışına çıktılar. Oyunu Fenerbahçe'ye verdiler.

2-1'e geldi oyun, set oyunu başlayınca 2-2'ye yakalandılar. 2-2'den sonra ise Başakşehir çok daha iyiydi. Kerim Frei muazzam bir gol attı.

Çarptı zannettik. Hadi ben TV başında yanıldım ama Volkan da ters tarafa gitti.

Oyuna girenler milli takım oyuncusu, Mevlüt ve Kerim. İrfan gelecek vadediyor. Sahaya gelelim, Caiçara baya iyi sağ bek. Kalede milli takım kalecisi Babacan. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından Emre. İki ayağını da kullanan Mahmut...

Sağda Visca, solda Elia. Kalite var.

Daha Eylül'de krediyi yediniz Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Josef de Souza var, top beklere taksit taksit, paslaşa paslaşa gidiyor.

Başakşehir'de Emre topu terse bir atıyor, demarke. Başakşehir takımını dün beğenmedim ben ama beğenmediğim Başakşehir 3 tane attı, gol de kaçırdı. İşte bu düzeyde oynuyorlar.

Fenerbahçe'nin gol yemediği resmi maç yok.

2'şer, 3'er yiyorlar. Ofansif oynamıyor dediğimiz takım her maç gol yiyor. Her teknik direktör analizlerden faydalanmalı, tartışmasız. Real Madrid de Levante'yi analiz ediyor ama "Önce ben" diyor. Fenerbahçe'de ise Aykut Kocaman, "Önce sen" diyor. Hoca bütün hafta boyunca Başakşehir'in organizasyonlarını çalışmış.

Başakşehir ise sistemini hiç değiştirmemiş, düzenini bozmamış. Abdullah hoca analiz yapmıyor mu? Yapıyor. Fenerbahçe ise düzenini değiştiriyor, fark bu.