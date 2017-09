Beşiktaş’la gurur duyun

Türkiye, Beşiktaş'la ne kadar gurur duysa azdır... Porto'yu belki ilk defa bir Türk takımı yenmiş olabilir, hatta öyle bir maç olur ki rakip kaçırır kaçırır, kontrataklarla garip gollerle kazanıp, tarihe not düşersin. Tarihimizde böyle maçlar vardır ama dünkü karşılaşmayı izlediğimiz zaman gurur duymamak mümkün değil... Deplasmanda iki kez öne geçiyorsun... Bu neden önemli? İkinci yarıda rakibin, Brahimi'nin etkinliği ile kazandığı kornerler dışında etkisi yok. Maç 2-1 iken son 15 dakikayı, değerlendirince Beşiktaş'ın ne kadar büyük futbol oynadığını görürüz. 78. dakikadan sonra Beşiktaş, hem baskıyı kırdı hem oynamaya başladı hem de 3. gol öncesi kendi ceza sahası çizgisinde Pepe baskı altına alınmasına, hatta kaleci geri pas yapmasın diye pres yapılmasına rağmen Pepe sol ayağıyla topu Caner'e attı yani bam-güm vurmadı. Caner de rakip ceza sahasına 10 metre kala yani dakika 86 olmasına rağmen ve 2-1 galip iken sol bekin hücumda Babel'le oynadı. Negrado- Babel derken 3'ü buldu. Yani Beşiktaş'ın öndeyken son 15 dakika kala oyuna hükmetmesi, hatta son 15 dakika Pepe ve Tosic'in çizgiye kadar çıkması, Caner'in de rahat rahat hücum yapmasını sağladı. Çünkü dönen topları artık rakip sahada Beşiktaş alıyordu. Maçın tamamına yakınını dar alanda oynaması, oynadığı büyük oyunu gösteriyor. Her baba yiğidin harcı değil. Porto deplasmanına gideceksin, sanki bir Anadolu takımı karşısındaymış gibi oynayacaksın... Onun için Şenol Hoca'yı kutlamak gerek. Beşiktaş çok tecrübeli bir takım oldu. Uluslararası maç oynamaya alışık oyuncular. Porto takımını hemen hemen ilk kez dolu dolu izledim.. Bir kere iyi takım. Portekiz liginde gol yememesi beni ilgilendirmez ama Porto hızlı oynayan, savunma arkasına iyi top atabilen bir o kadar da savunma arkasına iyi koşucuları olan bir takım. Ancak Beşiktaş takımı gibi hızla cevap verebilen bir takım Porto'yu bu duruma düşürebilir.





3 KİŞİLİK OYNADI

Futbol güzel bir oyun... Ben hep hayatım boyunca oyun olarak gördüm, eğlence olarak gördüm. Zevk alma olarak gördüm, oynarken de izlerken de... Beşiktaş takımı oyun oynamayı seven bir takım. Herkes çok iyi oynadı ama Cenk 3 kişilik oynadı, tebrikler... Hakeme de bayıldım.