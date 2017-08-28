Bu galibiyet Fener’e yetmez

Ligdeki üç maçta da iyi oynamadı Kanarya. Deplasmanda zorlanır. Minimum 3-4 yeni yüz lazım. F. Bahçe’ye bu oyun ve galibiyet yetmez.

Beşiktaş, Galatasaray maçlarında hız var, Fenerbahçe'ninkilerde yok. Top dolaşmıyor, üretemiyorlar. Galatasaray seyircisi ışığı gördü, gidiyor. Bu galibiyet aldatmamalı, kötü oynayıp kazanabileceğin 3 maç olur ligde, bu da onlardan biridir bence. Yine de Fenerbahçe'nin puan kaybetmeye tahammülü olmadığı bir maçtı. Çok geniş, ofansif bir kadroyla da çıktı diyemeyiz Aykut Kocaman... Aatif'ı alıp Dirar'ın yerine daha yaratıcı bir oyuncu tercihi olarak kullandı. Problemi çözmek istedi, dolu dolu pozisyon bulamasa da çözdü ve kazandı.

Bu maçın deplasmanda olması tam tersine avantaj oldu Fenerbahçe için. Baskıdan kurtuldular.

Stres dolu bir maçtı. Hem öne geçiyorsunuz, kontrolsüz hareketten bir penaltıyla beraberliğe geliyor ama rakip eksiliyor.

Gençlerbirliği'nde orta sahadan, atletik olmayan bir oyuncu atılsa çok önemli olmazdı. Forvet Rantie oyunun sonuna kadar bir tehdit unsuru olacaktı atılmasa... Rakibin en etkili ve bütün planını üzerine koyduğu oyuncusu atıldı. Ayrıca iki stoperi de geniş alanda sarı kart gördü Fenerbahçe'nin. Skrtel ile Neustadter birebir kaldıklarında sarı kart gördüler.

İkisinin defoları önde oynadıklarında, geniş alanda ortaya çıkıyor.

Ozan için bir paragraf açacağım. Ozan'a artık bir görev düşüyor. Öncelikle 3-4 kilo verecek. Magazine, özel hayatlarına dikkat edecek. Bir de Fenerbahçe taraftarı birkaç maç daha şans vermeli bence. Fenerbahçe seyircisi futbolu bilir. Bir el uzatılırsa verim alınabilir.

Gol atması önemliydi. Yarın idman yoksa bile çalışmalı, çalışmalı, çalışmalı... Herkes çağırıyor, oynatıyor seni. Artık top sende Ozan. Kişilikli bir oyun oynadı dün. Tekrar lige, takımına adapte olmalı.

Peki bu galibiyet ve oyun yeter mi, yetmez. Minimum 3-4 yeni yüz, gelecek oynayacak oyuncu lazım Fenerbahçe'ye. Ligdeki 3 maçta da iyi oynamadı. Her deplasmanda zorlanır bu Fenerbahçe kadrosu.



İYİ BİR FIRSAT GELDİ

Şimdi lige dönmek için çok önemli bir fırsat daha geldi Fenerbahçe'nin eline. Oldukça önemli bir Medipol Başakşehir maçı var. Maç eğer 1-1 bitseydi neler olacağını düşünmek, karşılaşmanın değerini ortaya koyar. 5-10 bin seyirci fark ettirir milli maç arasından sonra oynayacağı karşılaşmaya.