Hiç kolay olmayacak

Beşiktaş, son iki sezonun şampiyonu etiketiyle çıkıyor sahaya. Halen tam hazır değiller ama güvenli bir takım. Yeniler niye oynamıyor, anlamadım?

İlk yarı Beşiktaş telaşlı bir oyun oynadı.

İkinci yarı ise tam tersine sakin, istekli ve ayağa oynayan bir takım vardı sahada.

Yardımlaşmanın ön planda olduğu bir ikinci yarı izledik Beşiktaş adına. Siyah beyazlılar, son iki yılın şampiyonluk etiketini üzerinde bulundurarak sahaya çıkıyor. Güvenli bir takım Beşiktaş ama G.Saray'ın istekli oyunu ve gidişatı, 'Yalnız değilim' mesajı vermiş bence Beşiktaş'a.... Hala tam hazır değiller. Şu da önemli bir nokta henüz; İstanbul dışında bir deplasmana gitmediler...

Bursa Beşiktaş maçları her zaman bir derbi haftasında oynanır. Beşiktaş çok üretmedi belki ama kazanacak kadar üretti ve evinde 2'de 2 yaptı. Bu özgüven tazelemek anlamına geliyor. Beşiktaş bireysel olarak çok formda olmamasına rağmen işini yaptı ve kazandı. Nasıl kazandı, iki duran topla çözdü oyunu... Ama bir de bireysel performanslara bakalım; Oğuzhan pas trafiğinde etkin ama hücumda etkisiz gördük. Zayıf kaldığı zamanlar çok oldu. Atiba'nın ismini çok duyduk ikinci yarıda.

Pepe savunmada ve çıkışlarda da çok etkin değildi.

Sağ bekte Adriano'da beklenen Gökhan Gönül performansı yoktu. Talisca henüz çok geride.

Babel henüz silik.. Quaresma bildiğimiz Quaresma.

Bu oyuncular form tutacaklar ama şu bir gerçek kolay bir sezon beklemiyor Beşiktaş'ı... Talisca hiç savunma yapmıyor. Buna Şenol Güneş'in dikkat etmesi lazım. İleride sürekli dörtlü oyuncu kalıyor.

Talisca, santrfor gibi oynuyor!

Cenk hazır... Bence 4. hafta yine Cenk 11 başlar.

Şimdi, yeni yıldızlar yedek olunca, ben buradan şunu anlıyorum; demek ki bu oyuncular hazır değil. (Negredo, Medel, Lens) Büyük oyuncuysan, gelip oynarsın.

Bakın, Nasri geldi maça çıktı, golünü de attı.

Bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni transferlerini oynatamıyorsa, ilginç bir durum bu.



LUCESCU 'HAKLIYIM' DEMİŞTİR

Oğuzhan Özyakup, şu an iyi değil. Lucescu tarafından da milli takıma alınmadı. Oğuzhan vazgeçilecek bir oyuncu değil ama maç içinde gidemediği çok zamanlar oldu. Topu alıp, gidemedi. Ama Oğuzhan bunları aşar, gücünü ve hızını bulur. Bence Lucescu, "İşte bu nedenle almadım" demiştir bence... Ama şu bir gerçek, Oğuzhan kaliteli bir isim. Eski gücünü bulacaktır. Ben hoca olsam, her zaman alırım Oğuzhan'ı kadroya... Ama almayan hocaya da "Neden almadın?" diyemem.