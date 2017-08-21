Dirar’ı kulübeye al hocam!

Bu Dirar ne sağ bek, ne sağ açık... Sezon başı Aykut hoca “Nerede oynatsam?” diyordu. En doğrusu şu; Yanında oynatsın.

8 maç, 28 gol... Sezonun nasıl geçeceğinin bir göstergesidir bu goller.

Deplasmanda kazanan tek takım Galatasaray oldu. Merak ediyorum, son 20 yılda iki maçta 6 puan alan tek takım var mıdır acaba? En fazla 1-2 kez daha fazla olmuştur.

2'de 2 yapan en az 2-3 takım olurdu eskiden. Bu sezon 17 takım 2'de 2 yapamadı, sadece Galatasaray...

Kadrolarda çok sirkülasyon oldu. Hep kapalı kutu, bilmediğimiz oyuncular. Savunma anlayışları çok iyi gözükmüyor ama yetenekli hücum oyuncularını anlayabiliyoruz tabii.

Bir takımın 75 puan civarında şampiyon olacağını, geri kalan takımlar için puan barajının düşük olacağını düşünüyorum. Geçen sene müthiş bir sezon yaşayan, Nasri'yle kadrosunu iyice kuvvetlendiren Antalyaspor 2 maçta 1 puan aldı misal. Başakşehir, rotasyon yaptı, 3-1 kaybetti. Fenerbahçe 2 maç, 2 beraberlik...

Hakemden başlayalım. Maç boyunca pozisyonlara yakındı, oynatmaya da çalıştı. Birkaç tane hareketli topu durdurduğu için ıslıklandı ama sert bir maçı iyi yönetti. Temaslı oynayan 11'ler vardı sahada. Trabzonspor iki kez, Fenerbahçe üç kez taktiksel değişikliğe gitti. Perşembe de hüsranla sonuçlanan bir takım vardı. Artık Van Persie'de ısrardan vazgeçilip Soldado üzerinde durulmalı. Bence Dirar ortalama bir oyuncu. Aatıf orası için, "Bana ver formayı hocam" diyor. Aatıf satılmak üzere olan bir oyuncuyken onun için "Daha önde" diyorsak Fenerbahçe'nin planlaması üzerine düşündürücü bu durum. Alper bireysel performansıyla ilk golü attı.

Trabzonspor, Kadıköy gibi önemli bir deplasmanda 1 puanı iyi olarak görmüştür. Onur Kıvrak gibi kaleci son 4-5 dakika zaman geçiriyorsa bunun bir anlamı vardır. Trabzonspor takımının bütün planı bozuldu Burak Yılmaz sakatlanınca...

Oyun tam Burak'ın istediği şekle dönüşmüşken koşu yapan oyuncuyken çıkmak zorunda kaldı. N'Doye önü açıkken gidemedi mesela. Burak olsa gol atabilirdi Burak'ın çıkması sonrası kontratak şansı çok azaldı. Çok pozisyon oldu bu tipte... Bu topları kullanabilecek Yusuf Yazıcı da çıktı üstelik. Onazi'yi soktu Ersun hoca, 2-1'i korumak için 3 ön liberoyu dizdi. Penaltı pozisyonu ilginç... Kucka aslında elini açmak istemiyordu. Aatıf çok kötü orta yaptığı için Kucka kafayı vururum diye düşünüp elini açtı, çarpınca penaltı oldu. Penaltı tartışmasız ama Kucka için şanssız bir andı.

Son 15-20 dakikada fena oynamadı Fenerbahçe aslında.

Fakat yetmez. Souza ve Topal ile orta saha ikilisi olmadığını söylemek için yorumcu ya da Rıdvan Dilmen olmaya gerek yok. Taraftarlar dahi bu ikiliden sıkıldılar.

Dirar'a gelirsek... Bu Dirar ne sağ bek, ne sağ açık... Tam karar veremedim açıkçası. Aykut hocanın sezon başındaki bir demecini hatırlıyorum, 'Nerede oynatsam?' diye. Bence kararını şöyle versin: Yanında oynatsın. Savunma yapabilir diye düşünülüyorsa onu Isla da yapıyor. Savunma tipli çok oyuncu olursa 2 maçta 4 puan bırakırsınız zaten. Barut gibi bir taraftar var şu anda. Ozan ağzıyla kuş tutsa yuhalanırdı bugün.

Volkan için tribünler ikiye bölünmüş durumda. Seyircinin tahammülü yok. Geçtiğimiz yıldan kalan birikim var. Taraftar bir bakacak, biz 2'yiz, Galatasaray 6... Bir de bakacak Galatasaray nasıl top oynuyor? Fenerbahçe için zor sezon...