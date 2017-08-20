Kalitesiyle bertaraf ediyor
G.Saray yeni takım dezavantajını kalite+coşkusuyla bertaraf ediyor. Gomis sokak kedisi gibi, hep golü arıyor.
Geçen hafta Galatasaray'ı merak ediyorduk. Amamız vardı ama deplasmanda nasıl oynayacaklar diye.
Çok yeni bir takım olmasına rağmen yeni takım dezavantajını kalitesi ve coşkusuyla bertaraf ediyor.
Yetenekli ve bitirici oyuncular var. İlk yarı Osmanlıspor gibi iyi bir takıma karşı hemen hemen Galatasaray hiç pozisyon vermedi. Osmanlıspor sol kanattan atağa çıkıyordu 5-6 Galatasaraylı futbolcu karşıladı hemen.
Rakibe topu taca attırmaya çalıştılar.
Çok istekli bir takım durumunda Galatasaray.
Top rakipteyken iyi takım olduklarını ve coşkulu olduklarını gösteriyor.
Top Galatasaray'da olunca zaten hep ileriye yönelik oynuyorlar. Fernando sezonun topa ayağı en çok değen futbolcusu olur gibi. Her hamlede Fernando'yu göreceğiz gibi geliyor.
Gomis hakikaten Gomis yani.
Mermi gibi vurdu. Kayserispor maçında da tavana asmıştı. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Komik vurabilir, oyuncuya çarpabilirdi ama güzel bir gol attı. Gomis bu yıl 'ben buradayım' diyor. Sakatlık yaşamaz umarım.
Konsantrasyon başka bir şey.
Sokak kedisi dersin ya hep arıyor yani. Zaten o yüzden Gomis olmuş.
Yabancıda yanıldık
Galatasaray taraftarı bir kaç yıldır bu kadar coşkulu bir takım göremiyordu.
Tudor sezon başı antrenörü...
Avrupa'da yok Galatasaray ve kondisyon yüklemesi iyi duracak gibi gözüküyor.
Yabancı açıklamalarım için bazı taraftarlar isyan etti. Ben '4 büyükler hariç bir takım şampiyon olamaz' diyordum, Bursaspor oldu ve beni şaşırttı.
'Şampiyonlar Ligi'ni Türk takım alamaz' diyorum hâlâ şaşırtmadılar.
'Yabancı kontenjanı açık olmalı' demiştim 2015 senesinde... Bunu derken karşıt görüşe de saygı duyarım.
Ben bunu savundum. Bunu savunduk ama yanıldık. Haklı bir eleştiri ve buna saygı duyuyorum.