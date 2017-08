Kartal hazır değil

Henüz Şampiyonlar Ligi maçları başlamadığı için rotasyon kaçınılmaz. Beşiktaş hala hazır değil



Geçen hafta 2-0'lık Antalyaspor maçından sonra Beşiktaş'la ilgili bekleyen ciddi tehlikeleri saymıştım. En başta iki şampiyonluk sonrası ve kısa sezon arası sonrası ortaya çıkacak olası mental ve fiziksel yorgunluk...

'Rotasyona girmeli Şenol hoca' demiştim. Henüz Şampiyonlar Ligi grup maçları başlamadığı için hoca bu rotasyona başlamadı ama bu bence kaçınılmaz. Beşiktaş henüz hazır değil. Ne mental anlamda, ne fizik anlamda...



Beck sürekli düşüşte

Geçen sezon dolu dolu ve dar alanda oynayan Beşiktaş, geçen yıllara göre hatların arası çok daha açık kalıyor. Talisca'nın pozisyonu da kırmızı istiyor gibi gözüküyor.

10 kişi kalacak Beşiktaş ve golü de atamayacak. Bu maçın kader anlarından biriydi.

Beşiktaş klasik düzeniyle oynadı aslında. Ancak şunu söyleyeyim, Beck geçen yıldan beri sürekli düşüş halinde. Kötü değil, çok kötüydü.

Caner hücumda etkili ama savunmada problem yaşıyor. Tosic'le Pepe henüz uyum sağlayamadılar.

Pepe'nin beklediğimiz topla çıkışlarını görmedik. Tolgay-Oğuzhan henüz tam formda değiller.

Talisca topla çok iyi ama gölge gibi dahi savunma yapmıyor, 10 kişi bırakıyor.

Cenk bildiğimiz gibi, "Bu Cenk oynar mı?" derken vurur, çatala atar.

Aklımda Negredo var, niye hazır olmadığını merak ediyorum.

Yakında "Türkiye'de çok sert ve yakın oynanıyor" demeci gelir.

İspanya'da biraz daha laylaylom oynanır bu açıdan. Lens bu takımda zor 11 oyuncusu olur.



Quaresma az gol atıyor

Quaresma bekiyle oynarken zaman da kazanıyor ve Babel o ara içeri giriyor. Lens alır almaz muz orta kesiyor ama Babel daha gelmemiş oluyor içeri, Cenk de yerleşemediği için orta iyi bile olsa boşa gidiyor.

Quaresma gibi büyük bir yetenek nasıl bu kadar az gol atıyor, inanılmaz.

Tek golünü penaltıdan atmış geçen sezon. Zaten öyle olmasa büyük fırsatları Barcelona'da, İnter'de tepti.



ÇOK CAN YAKARLAR

Geçen yıllarda da iyilerdi ama ben bu Kasımpaşa'yı gerçekten çok beğendim. Bu Kasımpaşa herkesi her yerde yenebilir. Geçen hafta Alanya'yı 3-1 yenmeleri tesadüf değil. Kemal Özdeş'i çok beğeniyorum, onu söyleyeyim. Yabancıları da iyi çıkmış. Çok enteresan oyuncular var. Murillo da, Trezeguet ikisi de çok iyi kanat oyuncuları... Trezeguet hem süratli, hem de hızlanarak süratini de artırıyor. 94'lü olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu. Neumayr de iyi. Bayağı kabuk değişikliğine gitti. 3-4 oyuncu hariç yenilenmiş bir takım. Çok can yakarlar bu sezon.