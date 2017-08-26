G.Saray bu coşkuyu kaybetmez
Büyük takımlar nasıl başlarsa öyle giderler. Galatasaray, bu yılın seyirci rekorunu kırmıştır. Dursun Bey, Tudor ve bu takım Avrupa’dan elenmiş bir takımın taraftarını stada çekebildi.
Oyunun sonunda iki isyan vardı dikkat çekici...
Çıkan Tolga, "Niye çıkıyorum, daha çok atardım" diyor, Yasin pas vermeyince Rodrigues arzusundan, hırsından çıldırıyor.
Sivasspor takımına haksızlık yapmayalım. Karşısında kim olsa sindirirdi Galatasaray... Zaman zaman kontrataklar da buldular fakat şu var, insanlar 0-0'dayken bile maçı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor. Eveleme geveleme yok.
Dün basın toplantısında Vardar'ın hocasının analizi çok önemliydi.
Yana yana oynamak yok.
Bu oyun formatı Tolga'yı öne çıkardı. Penaltı yok, frikik yok, 4 golü var. Oyun 0-0 devam etse Selçuk İnan atardı penaltıyı ama Gomis'e verdiler 2-0 diye...
Büyük kulüpler nasıl başlarsa öyle giderler. Galatasaray bu yılın seyirci rekorunu kırmıştır.
Müthiş bir istek var
Dursun Bey, Tudor ve bu takım, taraftarı stada getirdi. Avrupa kupalarından elenmiş bir takımın taraftarı olarak üstelik... Müthiş bir coşku, istek var çünkü.
Galatasaray'da 11 hiç değişmiyor, haftaya nasıl çıkacağını biliyoruz.
Kulübe de iyi denecek düzeyde.
Daha Feghouli gelecek. Freni boşalmış kamyon demek doğru...
Geçen sene iyi oynayan var mıydı? Parçalı bulutlu Podolski belki. Başka bulamazsın. Bu sene ise kötü oynayan bulamazsın.
Belhanda problem çözer
Emre'yle konuşurken bana Sevilla maçında direkten dönen frikiğiyle ilgili bir tespit yaptı:
"Farklı bir top olmuş olsa dönerdi. Topun başına geçtiğimde kaleci benim vuracağımı düşünerek iki uzun oyuncuyu barajın benim tarafıma koydu. Ben de Visca'yı çağırdım, yer değiştirdiklerinde ben vurdum." İşte bu zekadır, tecrübedir.
Ne kadar basit bir detay olarak gözüküyor ama çok önemli.
Bu detayları yakalayabilecek birçok oyuncu var Galatasaray'da.
Mesela Belhanda...
Problem çözebilir. Çok iyi oynamasa dahi 2'ye 1 yapıp işi çözebilir.
Ya da Ndiaye...
Tribünleri ayağa kaldırır, heyecanlandırır.
Linnes kontrataklarda çabuk gelebilir. Sol bek almaktan vazgeçmesinler ama, uzun maraton var.
Çok tempolu, önemli bir maç oldu. Bir mutfağa gidip iki lokma alayım dedirtmediler.
Geçen sene 5 kere yemeğe çık, sıkıntı olmazdı!
Coşkusunda sıkıntı olmaz bundan sonra Galatasaray'ın.
KADIKÖY GİBİ OLDU
Galatasaray'ın geçen sene İstanbul'da maçı olduğu zaman Levent tarafından işe geliyordum ve 'Trafik olur' kaygım yoktu. Şimdi bundan sonra başka yollar deneyeceğiz veya şirkete gidiş saatlerimizi ona göre ayarlayacağız.
Şunu net olarak söyleyebilirim.
Türk Telekom Stadı'nda seyirci baskısı Kadıköy gibi oldu. Bu taraftar hakemi de rakip takımı da baskı altında tutar.
Tolga Ciğerci müthiş gidiyor. Özgüveni tavan yapmış durumda. Bugün de müthiş oynadı ve goller attı. G.Saray için önemli bir kazanım oldu.