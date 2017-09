Galatasaray sevinmeli

Bu maçın 1-1 bittiğine Galatasaray sevinmeli. Sarıkırmızılı takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum



Bence Galatasaray durmadı, bu oyuna göre altın buldu bile diyebilirim. Sıcak da etkendir ancak Antalya takımı oyunun tamamına yakınında daha pozitif oynamaya çalışan taraftı. Kötü oynarken öne geçiyorsunuz ama sonra yaslanıyorsunuz. Çocukken 3 korner 1 penaltı derdik. Şimdi 10 korner 1 gol oldu. Galatasaray uzatmayla beraber 97 dakika hiç korner kullanamadı, düşünün. Oyun da böyleydi.

Bir kısa oynadılar, direkt kullanamadılar korneri.

Cin gibi oyuncu, bir attılar, 9'uncu korner gol oldu. Maçın özeti burada yatıyor.

Alınan 10 puan kötü değildir 4 maç 10 puan kötü değildir. Fakat teknik direktörlerle ilgili birtakım doneler sunmamız gerek... Bu maçın 1-0 bitmeyeceğini devre arası düşünmüştüm. Topla olduğu kadar topsuz da kat edebilecek oyuncular lazım. Ndiaye'yi çıkarıp Selçuk'u alıyorsun.



Galatasaray geriye yaslandı

Pasla rakip yarı alana yerleşemiyorsun. 1-0 galipsin.

Yaslandı Galatasaray. Diego kucağına aldı Gomis'i, diğer stoper boş kaldı. Sürekli aradı Antalya. Bir antrenör Ndiaye-Selçuk değişikliğiyle neyi amaçlar? Böyle kaleye gidemezsin ki...

Yasin veya Sinan'ı alıp Rodrigues'e, Gomis'e yardımcı bir tehdit soksaydın Antalya bu kadar rahat gelemezdi. Golü yemek için bekledin, bekledin yedin. Muslera'ya bağlıydı 1-0 bitip bitmeyeceği.

Kurtardı kurtaracaklarını ama futbol böyle bir olay, böyle beklersen bir tane atarlar.

Antrenör dediğin bunu düşünecek.



Alınan 1 puan değerlidir

Antalya takımı bol pas yaptı, orta yaptı, bol şut kullandı. Beklerini öne çıkardı. En az 7-8 tane de Denayer ve Maicon'un uzaklaştırdığı yan toplar var. Galatasaray'ın aldığı bu bir puan çok değerlidir.

Ben Galatasaray'ın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum. Gerçekten dün akşam çok kötülerdi.



HER ŞEYi YAPTI!

Tudor'un bu maçı nasıl açıklayacağını merak ediyorum. 2 puan kaybettik dememeli. Kadro aynı ama oyun zaman zaman düşebilir. Rakiple oynanıyor futbol. Hazırlıksız Kayseri, ligin dibindeki Osmanlı vs. Siyahla beyaz kadar fark etmesinin sebebi teknik adam hamlelerinin eksik olmasından kaynaklandı. Tudor puan kaybetmek için her şeyi yaptı.