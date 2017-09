BU MAÇTAN DERS ÇIKARILMALI

Galatasaray baskı yediğinde hata yapıyor. Yenmek isteyen Karabükspor gibi oynamalı



Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bu kadar güzelleştiren taraf konuk takım Kardemir Karabükspor oldu… Skoru 2-0'dan 2-2'ye getirdiler, 90. dakikada uzatmalar başlarken, sarı-kırmızılı takımın ceza sahası içinde üç tane Karabüksporlu oyuncu, Muslera ve bir tane Galatasaraylı oyuncu var… Bu yürekli bir oyun ortaya koyduklarını gösteriyor… Galatasaray farklı kazanır diye düşünüyorduk.

Galatasaraylı oyuncular da aynı şekilde düşünüyordu.

Yine tempolu bir futbol oynuyorlar ama çok pas hatası yaptılar. Buna Fernando da dahil… Sonuç itibarıyla Galatasaray dün akşam kendi seyircisi önünde Karabükspor'dan istediği skoru aldı… 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplamak önemli bir başarı ve önemli bir avantaj. Maicon'un son dakika golü, bugünkü Beşiktaş-Trabzonspor maçında baskı oluşturacaktır.

Peki Galatasaray iyi mi oynadı?

Hayır… Galatasaray analizi yapan rakip takım antrenörleri bu karşılaşmadan ders çıkarmalı… Çünkü G.Saray baskı yediği zaman hata yapıyor..

Dün akşam da önde baskı yapan bir takım görünce istediklerini yapmakta zorlandılar… Hakemin Galatasaray aleyhine verdiği penaltı kararı bana göre yanlıştı. Hatta hakem düdüğünü çaldığında Karabüksporlu oyuncuya kart mı gösterecek dedim. Ben ilk yarıda Seleznov'un pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum.



Kocaman bu maçı izlemeli

Galatasaray'ın maçlarını büyük bir heyecan içinde izliyoruz. Sarı-kırmızılıların, geçen Pazar'dan itibaren milli araya üç puanla girdik düşüncesi pahalıya mal olabilirdi. Karabükspor çok diriydi, "Ofansif ve yürekli oynayalım, yenilirsek de doğru düzgün bir şekilde yenilelim" mantığı ile mücadele ettiler. Oyunlarını gerçekten çok beğendim. Açıkçası Karabükspor gelecek için umut veriyor.

Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın iki hafta sonra Galatasaray'la yapacakları derbiye, dün akşamki Karabükspor karşılaşmasına bakarak farklı hazırlanacağını düşünüyorum. Galatasaray'a karşı galibiyet almak isteyen her takım, dünkü Karabükspor gibi oynamalıdır. Çünkü bekleyen takımı Galatasaray yener..

Gomis'e gelirsek; Galatasaray'da çok gol atar, sürekli golü istemesi, arzulaması çok önemli bir özellik. Ancak Gomis çok büyük bir yetenek değil. Süper star değil ama iyi bir futbolcu.. Gomis'e gol attığı zaman büyük oyuncu demeyelim.

Çünkü atamayınca sıradanlaşabilir. Ama gol atamaması takım için de avantaj olabilir. O zaman B, C, D planları devreye girebilir… Her şey bir kenara, Gomis gibi bir oyuncun olsun… İki hafta atmaz ama çok kritik bir maçta çıkar hat-trick yapar ve üç puanı kazandırır.





ORGANİZE OLAMADI

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmanın geneline bakacak olursak organize gelişen atağın çok fazla olduğunu söyleyemem. Bu karşılaşmada elbette iki kaledede tehlikeli pozisyonlar var, hızlı bir oyun var ancak iki takım adına da organize atak çok az. Doğrusunu söylemek gerekirse öyle aman aman güzel bir oyun olmadı. Pozisyonların yüzde 90'ı takımların top kayıplarından ve kendi hatalarından kaynaklandı. Galatasaray istediği 3 puanı alarak sahadan önemli bir avantaj elde ederek ayrıldı.