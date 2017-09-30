FENER YENİLDİ HERKES RAHATLADI

"Hakem bu maça şartlanmış duygularla çıktı. Fener yenilince herkes rahatladı. Gazı gitti. Şimdi komplo teorileri başlasın."





Futbolda böyle sonuçlar var. Akhisar disiplinli oynadı ve yendi. Pozisyon vermediler hemen hemen Fenerbahçe'ye. Bu büyük bir başarı. Oyuncu değişiklikleri, çift forvete dönmesi sonra tekrar tek forvete karar vermesi Aykut Hocanın kararlarıdır. Bana göre yanlış kararları da var yanlış değişiklikleri de... Sarı kartı olan Skrtel çıkartılabilirdi. Mehmet Topal, Isla o bölgeye çekilebilirdi.

Birçok örnekler sayabiliriz. Ancak bir taraftan şu gerçeği de görmek lazım.

Beşiktaş maçından sonra Türkiye'de bir anda ortam değişti. Aykut Kocaman, bana bizzat 'bizi derbiyi kazandığımıza pişman ettiler' demişti.

Haklı çıktı.

Derbi sonrası MHK en yaşlı en tecrübeli hakemini gönderdi, yönetmesin de idare etsin mantığıyla hareket etti. Hakem de öyle bilinç altında çıktı. Hakem aman ben bulaşmayayım, Fenerbahçe aleyhine hata yapayım, lehine yapmayayım, aman Akhisar'dan bir adam atarım, aman Fener'e bir penaltı veririm, mantığıyla çıktı. Bu maç sonunda herkes bir rahatladı. Gazı gitti. Şimdi komplo teorileri başlasın.

Bakın; Fenerbahçe benim şampiyonluk favori sıralamamda üçüncü sırada. Derbiyi kazansa bile hala böyle düşünüyorum. Ama bu konu TFF'yi ilgilendirmez.

Şeffaflık, adalet ilgilendirir. TFF sağlam adım atmalı. Kurallarda ne yazıyorsa onu uygula!

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kim olursa olunsun kapatman gerekiyorsa kapat. Kuralı uygula...



TFF misyonunu tamamlamış

Bakın yarın Aykut Kocaman'ın hamleleri, oyuncuların performansı konuşulacak. O kadar zıvanadan çıktılar ki ben sıkıldım artık. Söylemek istemiyorum ama Volkan Babacan'ın gazeteciyi dövdüğünde görüntü vardı vurmadı dediniz ya!

Bu kurullardan rahatsızım diyorsun, kuralları değiştirmiyorsun...

Bakın Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonrası için kastetmiyorum, misyonunu tamamlamış bir TFF var. Bu çok önce oldu. Dövülen gazeteciden 'bana vurulmadı' diye noterden rapor aldılar. Federasyon olarak istediğine görüntüden ceza veriyorsun, istediğine vermiyorsun. Yayıncı kuruluştan rica ediyorsun görüntü çıkarttırıyorsun.

Bu ciddi itham. Yayıncı kuruluştan görüntü çıkartıyorsun!

Demirören önemli bir aile ama artık meşruluğunu kaybetmiştir.

Fenerbahçe, futbol olarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde, şampiyonluk şansı olarak da gerisinde ama bu sizi ilgilendirmez. Fitneyi siz sokuyorsunuz.

İki yıldır yaşananların bir açıklaması yok. Bu güzel ailenin bu işten artık çıkması lazım.

Çok ayıp oluyor. Yusuf Namoğlu iki kere gitti geldi. Niye gönderdiniz niye geri getirdiniz?

Türk futbolunda adalet yok, şeffaflık yok, raporlar değişir. Tüm sorumlusu TFF. İftira atıyorsam şikayet etsinler!



ÜST AKIL-ALT AKIL!



?Fenerbahçe derbi maçı kazandıktan sonra bir üst akıl-alt akıl teorileri oluştu, Palabıyık'a hakemliği bile bıraktırdılar! Bir sürü senaryo üretildi. Fenerbahçe kazandığı zaman lige dahil edilen takım, kaybettiğinde de kötü oynayan takım olur. İki takım aslında maç sonu doğru hareket etti. Teknik adamları bu konularda açıklama yapmadı. Karşılaşmadan sonra başkan Fikret Orman ve Şekip Mosturoğlu konuştu. Derbide herkes mutsuz oldu. Çok ilginç. Yabancı oyuncular bile biz ne yaptık dediler.