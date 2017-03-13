Alkışlar Sergen’e
Bu maçın en iyisi kim diye sorarsanız oyuncular değil Sergen Yalçın derim.
Kadroları ilk gördüğümde iki takıma baktım ve "Bu maçta çok gol pozisyonu olur" diye düşündüm. Fakat bu maçın en iyisi kim dersem ben oyuncuları değil, Sergen hocayı söylerim.
Büyük takım değilseniz iyi oyuncuları adapte etmek daha çok zaman alır.
Sergen hoca telaşlı bir karakter değil, geride de olsa rahat durur kenarda, oyunculara da hücum özgürlüğü vererek o adaptasyon problemini aşmış.
2'yi bulunca defansif bir müdahalede bulundu Sergen hoca. 4 hücumcudan birini çıkardı ve Sow'u aldı.
Fakat bunu 0-0 ya da 1-1'de yapmadı.
Beşiktaş golü buldu belki ama Kayseri çok iyi oynadı. Fabri'nin kurtardığı 3-4 tane iyi top var. Bir tanesi mermi gibi bir şuttu mesela.
Cenk Tosun formsuzdu
Beşiktaş'ın ikinci yarının başındaki baskısı gol getirdi ama sakatlıklar ve değişiklikler dengelerini bozdu. Kayserispor da benzer iki gol üretti. Kanatlardan iki iyi top kestiler. Aboubakar'ın her an her şeyi yapabilecek bir potansiyeli var. Cenk gol krallığıyla gidiyordu. Afrika Kupası finalinde gol atmasına rağmen Cenk'i kullanıyordu hoca. Cenk bir süredir formsuzdu, dün de pozisyona giremedi.
Q7 olmayınca zorlandı
Quaresma'nın ve Gökhan'ın olmaması Beşiktaş'ı olumsuz yönde etkiledi.
Kayseri'yi oradan yıkabilirlerdi.
Çürkü Gökhan çok formdaydı, rakibi oldutkça yıpratıyordu ve rakibi ciddi şekilde tehdit ediyordu. Defansta Beck'i formsuz gördüm. Ryan Babel'i de ekliyorum buna, Babel'i hiç görmüyorum. Birkaç haftadır ciddi sallanıyor. Quaresma da olmayınca oyunun yönünü değiştirmekte bir hayli zorlandı Beşiktaş.
ÇAKIR EZDİRMEDİ
Beşiktaş ile Kayserispor arasında dün akşam oynanan karşılaşma bu sezonun en tempolu maçlardan biriydi. Gittili geldili bir karşılaşmaydı. İki takıma da kendi adıma çok teşekkür ederim. Bu maçı zlemeyenler bence çok şey kaçırdı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır da uzun süredir gördüğüm en iyi maçını yönetti. Kimseyi ezdirmedi, iyi maç çıkardı.
BAŞAKŞEHİR İNANILMAZ
Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in performansı inanılmaz... Deplasman performansı 1 gol haricinde Beşiktaş'la aynı. Beşiktaş içeride bir fazla kazanmış, Başakşehir de berabere kalmış. Puan farkı buradan... Şu dakikada ligin en başarılı takımı tartışmasız Başakşehir'dir. Konya gibi oturaklı bir takıma karşı 3-0 kazanıyorsunuz. Bence mucizevi bir iş bu, kesinlikle kolay değil. Şampi... falan diyoruz Beşiktaş için ama Başakşehir'in hakkını tam da teslim etmiyoruz gibi geliyor bana.