Fernandao 1. tercih

Alt sıradaki takımları çok ilgilendiriyordu Alanyaspor performansı. 2-0'dan sonra Rize, Adana, Gaziantep, Kayseri teknik direktörleri 'eyvah' demiştir. Fakat siyahla beyaz kadar farklı bir Alanya ve Fenerbahçe vardı. Mike Tyson vardı eskiden, hızlı başlardı, devirirse kazanırdı, deviremezse düşerdi. Rakibin kulağını ısırırdı. Takım savunması ve bireysel savunması iyi değil Alanya'nın 46 gol yemişler bugüne dek...

Çok da kritik maçlar kazandılar aslında son dönemde, Adana'yı yendiler.

Fenerbahçe için de Şampiyonlar Ligi iddiası sürüyor öyle ya da böyle.

Fakat bundan da öte direnç göstermeleri önemli. Alanya'ya turistik seyahate gitmiş gibilerdi. Alanya öyle bir başladı ki maça sert, agresif oynadı. Barcelona bile PSG'ye böyle başlamadı 6-1'lik maçta.



RvP'ye göre olmaz

Fenerbahçeliler; Fernandao diyor ki ben birinci santrforum hocam. Çok iyi bir oyuncu mu, değil. Ömer Üründül hep yazar bunu, tespiti doğru. Kuvvetli olduğu zaman iş yapıyor, yaptı işini.

Papatya falı gibi Van Persie'ye göre oynayamazsınız. Fernandao'yla oynarsınız.

Fenerbahçe'nin takdir ettiğim karakteri savaşması. Kötü oynuyor, tabii ki eleştirebiliriz ama istekleri var. 2-0'dan sonra öyle bir tablo vardı ki sezon bitmiş gibiydi. Reaksiyon gösterdiler.



Avrupa potası önemli

İkinci golü çok beğendim, üçüncü golde de klas bir vuruş vardı. Üst üste iki maç kazanmak mühim... Artık Fenerbahçe beşinciyle uğraşmamalı, hep Avrupa potasında kalmalı. Futbolcular da kadroda kalmak için mücadelesini sürdürmeli.

Lens, 2-0'dan sonra Mehmet Topal'la bir diyalog yaşadı, burada dahi maçı ne kadar istediğini, yenilgiyi kabullenemediğini gördük. Çok iyi bir oyuncu... Fenerbahçe'nin en etkili silahı. Çok sevdi burayı, camiayı da sevdi. Fenerbahçe umarım gelecek sezon onla devam etme şansı yakalar.

Karakteri var. Babası vefat etti, geldi.

Türkiye'ye sahip çıktı. Değerli ve yetenekli bir oyuncu... Aldı sazı eline, birkaç kez götürdü topu. Rakibe gözdağı, arkadaşlarına özgüven verdi. Alanyalılar, "Büyük takımla oynuyoruz" diye düşündü tekrardan Hollandalı yıldızı görünce...



MESSİ'YE RAĞMEN

Barcelona-PSG maçından önce tribünleri gördüğümüz zaman coşkuyu hissettik. 3-0'dan 4-3'ü de yaşadım, oyunculuğumda gördüm. O gün bizim G.Saray'a 6-1 falan mağlup olmamız lazımdı. Oyun içinde travmalar vardır, git-geller vardır. Kırmızı kart görmüştü mesela Prekazi... Barcelona maçını çok dikkatli izledim. 3 stoperle oynadı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Messi kötü bile oynayamadı, rezil kepazeydi. Attığı penaltı dışında yoktu. Futbol böyle bir oyun ama...

PSG çok tedirgindi. Barça'nınki taktiksel başarısıdır. Sabırla oynadılar, Messi'nin kötü oyununa rağmen başardılar.

Dolu dolu oynamayarak Messi'ye rağmen 6'yı bulmak büyük başarı.