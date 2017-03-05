Kartal işini biliyor!

Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsü kötü günündeydi. Kapanan takımlara karşı oynamak sadece bizim takımlarımızın kaderi değil.

Camp Nou'da Barcelona'ya, Allianz Arena'da B.Münih'e karşı da böyle oynanıyor.

Bunu çözmek için en önemli silah pastır. Beşiktaş'ın pasında da problem yoktu. Öndeki oyuncuların hep birlikte kötü oynaması pozisyon bulamamayı getirdi. Talisca kötüydü, Babel'in top kaybı çoktu. 10 kişiyle kapanan bir takıma karşı 1 ve 2. bölgelerde top yapabilsen de problemi Atiba'yla çözemezsiniz. Cenk ceza sahası dışına püskürtüldü. Babel saman alevi gibiydi. Gökhan, Adriano, Marcelo ve Atiba iyiydi ama öndekiler yoktu.

4 oyuncu da kötü olunca yüzde 75 topla da oynasan, pas da yapsan bayılırsınız.

Ofansif oyuncuların birebirlerdeki başarısızlığı bu kısırlığı getirdi. Beşiktaş geçen hafta da 1-0 kazandı. İyi mi oynadı?

Hayır ama skoru alıyor. Ligin sonu geldikçe bunlar olur. Sezon sonuna doğru lig de daha zorlaşır.

Maç önüne gidelim, Şenol Güneş'in yerine düşünüyorum ve şu tabloyu görüyorum.

TT Arena'ya giderken Tudor size karşı tedbir almış, kafasında önce 0-0'ı tutmak üzerine kurmuş. Tudor'un oyuncularla yaptığı hazırlık toplantısı uzun sürmüştür. Rizespor'un hocası Hikmet Karaman da, "Sen şurada duracaksın, burada duracaksın" diye tek tek anlatmıştır. Muhtemelen 40 dakika konuşmuştur oyuncularıyla.

Şimdi Şenol hocaya dönüyorum, onun toplantısı ise 5-6 dakika sürer.

Hikmet hoca da 70'e kadar mutlaka savunma istemiştir. Zaten ben o dakikaya kadar Fabri'yi görmedim. Bütün hesabını, planını son 20 dakikaya göre yapmış Karaman. Rakip ağır sıklet, ben hafif sıkletim. Kaçak dövüşeyim, 12. raunda maçı taşıyayım demiş Karaman.

Dakika 60, Rizeli oyuncular koşa koşa geriye geliyor. Çünkü antrenörün istediği buydu. Kim gibi, Tudor gibi... Rize takımı çok fazla saygı duydu. Anlayabiliyorum, çok eleştirmiyorum. Stratejik olarak doğruydu belki ama ligin boyu artık kısaldı. Ciddi bir düşme adayı Rizespor. Herkes "Düşmeyeceğiz" diyor tabi ama birileri düşecek. Yaşar Kemal Uğur hatalar yaptı ama iyi bir hakem geliyor. Ciddi hataları olmasına rağmen yanlışı yok. Teknik olarak eleştirilebilir, Atınç'ın penaltı verilebilecek pozisyonu da dahil. Ama gördüğünü çalan bir hakem.



1-0'A 'TAMAM' DEDİ

Şenol Güneş, Quaresma'yı keyif yapmaya başladığı dakikalarda kenara aldı. Onun protesto edeceğini de biliyordu. Hem onsuz takımı görmek istedi, hem de Rize'nin son bölümde nasıl oynayacağını tahmin etti. Tolgay'ı ortaya attı, dinamizm kazandırdı. Öne Oğuzhan'ı aldı, Talisca'yı sağa çekti ve 1-0'a da 'tamam' dedi.