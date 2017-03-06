Golü hakem attı!
Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golü Mehmet Topal değil Alper Ulusoy attı. Hakem dediğin maçı bu kadar etkilemez
Fenerbahçe'nin golünü atan Mehmet Topal değil, Alper'dir.
Alper'in golüyle 3 puan geldi.
Niye Topal diyoruz? Tabii Alper derken Alper Potuk'tan değil, hakem Alper Ulusoy'dan bahsediyorum çünkü Mehmet Topal golü elle aldı. Bence ikinci sarı karttan da atılabilirdi.
Göksel Gümüşdağ'ın video hakemi çıkışına katılıyorum. Video hakemi olsa net sağ eliyle yumuşattığını görürdü. Düzeltiyor ve oldukça sert bir şekilde vuruyor.
Erdal vardı hemen arkasında ve gördü, "El" dedi vuruş yapmadan. Hakem dediğin bir maçı bu kadar etkilemez.
F.Bahçe risk aldı ama...
Maçı 3 bölüme ayırıyorum. Fenerbahçe ve Osmanlıspor kora kor, çok iyi olmasa da iyi istekli ve mücadeleci bir maç çıkardı.
Rakip yarı sahaya oyunu yıktı Fenerbahçe.
Pozisyonlar, karamboller buldu.
Dick Advocaat da, "4-2-4'e çıkayım, galibiyete oynayayım" dedi. Kjaer'in sakatlanması kötü oldu ama göbekte Alper-Josef ikilisiyle 4-2-4'e döndü.
İkinci bölüme geliyorum, rulete döndü.
Kim atarsa kazanacaktı. Ofsayta düşmemeye çalışan 4 tane mavili oyuncu vardı, karşılıklı tokatlaşmaların olduğu, hoş olmayan bir bölümdü. Son 15 dakika futbol disiplininden uzak kaldı. Ön tarafta Lens dışında Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu kalmadı, teknik direktör Advocaat bir takım arayışların içindeydi. Sürekli denedi... Son 20 dakikada oynanan oyun gerçek bir futbol değildi. Fenerbahçe maçı da kaybedebilirdi ama bu riski almalıydı.
Video hakem uygulanmalı
Son bölüm ise en başta anlattığım, golün geldiği pozisyondur. Alper Ulusoy golü attı.
Hakem devreye girip 2 puanı Fenerbahçe'ye yazdı. Fakat video sistemi doğru şekilde uygulanabilirse, oyunu etkilemezse, suiistimal edilmezse şu pozisyonu iptal ederdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferler için oyuncu satması gerekiyor. Çin pazarını unutalım artık, yabancı kontenjanı düştü.
Elindeki oyunculardan bonservisiyle kimi alırlar, onu düşünmek lazım. Yeni sezonun hocasını şimdiden belirlemek gerekir. Advocaat mı olur, Daum mu, Aykut Kocaman mı bilemiyorum ama Türkiye'yi tanıması lazım. Fenerbahçe'yi bilmesi gerekiyor, görüşmeler de nisanda başlamalı ve planlama yapılmalı.
Seneye transfer şart
Bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin kadrosunda 5-6 tane yeni 11 oyuncusu göremeyeceğiz seneye...
İki tane kupon oyuncu alacaklar, parayı bulacaklar ve mecburen yapacaklar bu transferleri... Cebe Fabiano'yu koyacaksın mesela. Bir istikrarı var, "Bir kaleci var kalede" dedirtiyor. Fenerbahçe'yi rakip yarı alana taşıyacak 2-3 oyuncu transferi yapıp önümüzdeki seneye bakmak gerekir. Çok önemli bir süreç bu..
Kocaman doğru tercih
Eğer teknik direktörlük için gelecek sezon da Dick Advocaat'la devam edilecekse, ona göre plan yapmak lazım. Hayatında iki kere İstanbul'a turist olarak gelmiş adam Fenerbaçe'nin başına getirilmez. Aykut Kocaman bence doğru tercih.
Hem Fenerbahçeli, hem iyi teknik direktör, hem de oyuncuları tanıyor.