Bu sistem zor oturur
Taktiksel anlamda çok süre lazım Tudor’a. 3-4-2-1 oynatmak istiyor. Antonio Conte, Chelsea’de yaptı ama üst düzey oyuncularla yaptı
Rıza Çalımbay muhtemelen 1 puana üzülecekken maçı kaybettik diye düşünüyordur.
3-4 pozisyon bulmuş son bölümde ama Galatasaray güzel bir duran top golü attı. Antalya'nın en önemli silahı Eto'o yoktu. 2-2'den sonra geldi maç ama Galatasaray gibi takım her an gol atabilir. Chedjou'nun hatasından gelen motivasyonla 2-2'yi buldular. Chedjou ortak etti Antalyaspor'u maça... Bence ligin iyi oyuncularından biri ama laubalilikten yaptı hatayı...
Galatasaray'ın savunma yapmayan yıldızlarla pek işi olmaz gibi gözüküyor.
Fakat aynı zamanda gelecek sezon ligin en fizikli takımın Galatasaray olabileceğini de düşünüyorum.
Muhtemelen Hakan, De Jong tarzı oyuncuların hoşlanmayacağı bir hoca olacak ama bu kısa vadede kötü olsa da uzun vadede kulüp için iyi bir şeydir. İdman temposu da muhtemelen yüksektir Tudor'un...
Oyuncular 10 birim efor sarf ediyorsa 13 birim sarf edecekler. Galatasaray'da Bruma krizi nasıl yaşandı?
Geri dönüşü yok diye yedek takımda oynattı, kapris yaptı, ceza sürecine gitti. Antrenör, "Ben çizgide oynatmam seni, rakip beklerden dayak yerim" dedi. Taktiksel anlamda çok süre lazım Tudor'a. 3-4-2-1 oynatmak istiyor. Bunu niye yapıyor?
Bruma'ya diyor ki "Dönmüyorsun kanat da, ben de seni ona göre oynatırım." Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo... 2002 Dünya Kupası'nı alan Brezilya'nın ön üçlüsüne benzer oynattı Bruma, Josue ve Eren'i...
Buna alışık değiliz
Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir modelle, düzenle oynatmak istiyor.
Dünyada trend gözükebilir ama Juventus'a göre daha farklı oynuyor.
3-4-2-1'de en çok zorlanan oyuncu Yasin Öztekin, çok sayıda sprint atmak zorunda kaldı. Muhtemelen de sprint sayısında birincidir.
Carole orta saha ve savunma arasında gidip geliyor, Yasin ise hem hücumu yapmak, hem de savunma yaparken Semih'e iyice yaklaşmak zorunda.
Eğer risk alıyorlarsa ise Yasin Öztekin önde kalıyor ve doğrudan üçlü savunmaya dönülüyor. Bu sistem için meleke kazanmak lazım.
Antonio Conte, Chelsea'de yaptı ama üst düzey oyuncularla yaptı.
Orta sahada Kante'yle, Matic'le oynuyorlar misal. İyi oyuncuyla oynamak daha kolay ama İgor Tudor'un işi kolay olmayacak ve zaman alacak.
Çok fazla tekrar gerekiyor.