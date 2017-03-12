Osieck’e benziyor

Tudor çok büyük bir hata yapmıştı Bruma'yı Rize'ye götürmeyerek ama şu gerçeği de söylemeliyiz. Galatasaray'a profesyonellik olarak mutlaka katkı sağlayacaktır.

Bence Tudor kesinlikle bir sezon başı antrenörü... Çok yükleme yapan, fiziksel olarak bunu kaldırabilen oyuncularla çalışmak isteyecek bir hoca.

Bazı oyuncular şimdilik kaldıramadı idmanlarını.

Sneijder'in adale gitti. De Jong'un adale taşımadı. Hakan maçta adale sakatlığı geçirdi. Bazı teknik adamlar vardır, Riekerink gibi, idmanı hafiftir. Takımın idman tempolarını gözlemlediğimde rahat çalıştıklarını fark ediyordum. Rölantidelerdi. Hiddink dünyanın en deneyimli hocalardandı, sevdiğim de bir insandır ama idman deyince Osieck derim. Beni kadro dışı da bırakmıştı ama bana çok şey katmıştı mesela. 1 saat 10 dakika idmanda gülmek bile yasaktı. Osieck ile Tudor'u çok benzetiyorum. Osieck bize bir idman yaptırıyordu, anlatamam. Bu antrenmanları kaldıramayız diyorduk ama son çok vasat bir kadroyla tamamen fiziki kapasitesiyle Beşiktaş'ın hegemonyasını kırmıştık. O takımdaki herkesin futbol kariyerleri uzadı. Ben Tudor'da da bunu görüyorum. Elbette böyle bir antrenöre güçlü bir yönetim gerekiyor.

Muhtemelen isyan eden oyuncu olacaktır.

De Jong, Sneijder, Hakan, Tudor'a uymalı. Elbette Hırvat hoca da yıldızlarla çalışabilmeli. Kredisi var.

Kulüp düzenine en çok baskı kurabilen taraftar grubu ultrAslan grubudur.

Antrenörüne ve takımına sahip çıkmalı.

Beyaz mendil hoş şeyler aslında ama bu buzdolabına kaldırılamazsa takım zarar görebilir.

Tudor seneye de 3'lü oynayacak, belli. Belki topla çıkabilen 2 stoper alacak.

Ona uygun kadro kurulursa gelecek sezonun fiziksel olarak en güçlü takımı Galatasaray olur. Fakat taraftarla yönetim arasındaki çekişme onun için de sıkıntı... Geleceğini göremiyordur şu anda Tudor. Bundan sonra iyi skorlar alıp ikinciliği alırsa bir güven tazeleyecektir.

Tudor'un Türkiye'de fizik kalite ve taktiksel anlamda farklılığı var. Fakat zamanlaması doğru değil, oyuncular patlıyor.

Yaşlı takım çünkü... Şimdi milli maç arasında iyi bir çalışma ortamı yakalayabilir, yarayabilir Galatasaray'a. Sezon içi teknik direktörlük sınavını henüz yüzde 100 geçemedi ama sezon başı idman kültürünü yerleştirecek gibi duruyor.

Laylaylom hocası değil kesinlikle...



Ergin Ataman'ın öğrencisi misiniz?

Galatasaray'ın aleyhine olan penaltılara bakınca sanki Igor Tudor'un oyuncusu değil, Ergin Ataman'ın öğrencileri gibilerdi. Tolga'nınki tam bir facia, anlamsız... Diğerinde de Ahmet ve Chedjou çıktı. İlginçtir, elle oynayan Chedjou'ydu ama Fırat Aydınus, Ahmet'i gösterdi. Elbette bu pozisyonların kartsız olması da bir tuhaf... Aydınus'un verdiği 3 penaltının 2'si net penaltı. Galatasaray'ın penaltısı tartışılır ama Antalya'da ve burada takımın mücadele ettiğini net şekilde gördük.

2-2'den sonra tempo düştü ama mücadele ve kazanma arzusu iyiydi. Selçuk'un serbest vuruştan attığı golün 3'te 1'ini de Podolski'ye yazıyorum.

Podolski'nin varlığı kalecinin iki alternatifi de düşünmesini sağladı, Hopf gol yediği köşeyi boş bıraktı. Bu da Selçuk için avantaj oldu ama bu frikikte Selçuk'un hüneri de çok... Penaltı gibi kullandı.

Yönetim istifa sesleriyle golü bulmak kolay değildir. Son iki maçta +4 puan aldı, Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini de artırdı.