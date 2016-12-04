Kartal’ın ölüsü yetti

Beşiktaş’ın mücadelesine saygı duyacağız. Derbide ölüsü puanı aldı. F.Bahçe de rakibini bir daha böyle yakalayamaz

Çok uzun yıllardır, bizim oyunculuk yıllarımızdan önce de sonra da manşetler şöyle yazardı:

Dağ fare doğurdu. Maça bakıyoruz, Volkan yere yatmadı. Fabri için, "Ne top çıkardı" demedik. Fenerbahçe'nin 1'i net, 2 pozisyonu var, Beşiktaş'ın hiç yok. 87'ye kadar Fenerbahçe ağırlıklı bir oyun vardı. Fenerbahçe'ye beraberlik yetmez diyorduk maç öncesi.

Diğer tarafta Beşiktaş, "Ben buradan 3 alırsam süper, berabere biterse iyi" diye düşünerek oynadı. Bu da 87 dakika boyunca Beşiktaş'ın oyun anlayışını gösteriyor. Karşıda sert bir orta saha, dev gibi iki stoper... Beşiktaş'ı en az 5-6 pozisyonla değerlendirirdik.

Beşiktaş'ın ölüsü puanı aldı diyebiliriz.

Galatasaraylılar da Florya'da izlerken, "Oh mis gibi berabere bitiyor" demiştir.

40'a yakın faul oldu. Kart sayısı az olabilir biraz. Hakem de aslında memnun kalmıştır bu maçtan.

Beşiktaş'ın mücadelesine saygı duyacağız. Oyununa asla söyleyemem, Beşiktaş bu değil ama ciddi bir mazeretleri var. Aboubakar'ın hastalığı, Talisca ve Caner'in sakatlığı, Kerim Fire'ın uzun süredir oynamaması...

Çok şey sayılabilir ama en önemlisi Dinamo Kiev maçı var.

Herkes uyudu Fenerbahçe Galatasaray'ı nasıl yenmişti?

Van Persie çat diye vurdu, golü attı. Yani bireysel beceri... Bu kadro yapılarıyla, bu orta saha yapılarıyla bu kadar olur. İlla bir galip çıksa Fenerbahçe olurdu çünkü şu andaki puan tablosu maçın gidişatına etki etti. Fenerbahçe, Galatasaray'ı korkunç mücadele ederek yendi, iyi oynayarak değil...

Dün Fenerbahçe'nin oyun artıları daha fazlaydı ama üzülmeleri gereken şu, bir daha asla böyle bir Beşiktaş yakalayamazlar.

4 puan fark var ya, bilinçaltına yerleşiyor. Kiev maçı, bilinçaltında...

Beşiktaş takımında Oğuzhan kayboldu, Tolgay yetenekli, kayboldu.

Tosic ve Marcelo ise rahat savunma yaptılar. O güven, hiç maç kaybetmemelerinin etkisi... 55'ten sonra stattakiler dahil herkes uyudu. Bir ara maç resmen öylesine oynanıyor gibiydi.

Fenerbahçe'de mutlaka öndeki iki oyuncunun çok iyi oynaması lazım.

Advocaat soyunma odasında orta sahaları tebrik etmiştir, Kjaer'i ve Şener'e de aferin demiştir. Sonuç ne, 0-0. Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları iyi olmak, gol bulmak zorunda.

İnceci bir orta saha olarak Alper'i göremeyiz. Tempolu bir orta saha oyuncusu Alper... Kaliteli bir ayak lazım orada. Realist bakarsak Beşiktaş için çok önemli bir artıdır.

Son olarak Gökhan'a değinelim.

Bek oyuncularının kaderidir de taç atışları. Hem önde, hem arkada bekler kullanır taçları. Bu sebeple tepki görmesi için fırsat oldu. Gökhan da tepkilere hiç uymadı, işini yapmaya çalıştı.

Görevini de iyi yaptı, iyi oynadı.





İKİ TRANSFER GELİYOR

Brezilya'dan bir oyuncu stoper, bir de Lorient'ten hücum oyuncusu geliyor Beşiktaş'a. Muhtemelen Talisca dönecek. Rhodolfo dönecek ama bir de zaten geliyor. Adriano'yu sol öne atabilecek. Önde Quaresma'ya yük binmiş durumda.

Olcay ve Kerim'den randıman alamıyor hoca. Devre arasına kadar minimum kayıpla, hasarla gitmeye çalışacaklar. Dinamo Kiev maçı sonrası biraz daha istirahat fırsatı bulacaklardır.

Dün Atiba savunma tarafını halletti, hücumda yoktu. Tolgay ve Oğuzhan kalitelerinin altında kalınca üstünlük Fenerbahçe'ye geçti. Josef De Souza, Mehmet Topal ve Alper gibi ısıran oyunculara karşı kayboldular.



FENER'İN SIRRI

Advocaat, "Takımım önde baskı yapabilek bir takım değil" diye düşündü bence. Stoperler iyi ama kalelerine yakın oynadıklarında iyiler.

Topal, Josef gibi oyuncular da önde baskı yapamaz, alanlarını savunurlar, ileriye ancak destek verirler. En uçta oynayan orta saha oyuncusu Alper kaç gol attı bu sezon? 1 ya da 0.

F.Bahçe fizikle şampiyon olabilirim diyor. Rakip yarı alana yıkıp Japon kale maç yapmaz. Bu takım iyi futbol oynayamaz zaten. Gününde olur Persie, pat yenersin.

Lens iyi oynar, yenersin.

Gelme niyeti olmayan Beşiktaş'a karşı rakip yarı alanın ortalarında oynadı. Fabri'yi göremedik neredeyse...

Peki 87'den sonra ne oldu, Fabri eliyle Gökhan'a pas verebilecek özgüveni buldu.

Son anlarda, "Farkı 7 puan yapabilir miyim" diye düşünmeye başladılar Beşiktaşlılar, fark oydu.