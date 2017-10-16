İstifa’de etmek...

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ya hani...

Trabzonspor'da adım adım üstüne üstüne gelen hezimet emarelerini "hep bir umut" hep bir "acaba düzelme olur mu?" niyetiyle öteleye öteleye dün akşama kadar geldi.

Kendi saha ve seyircisi önünde, kendi eski oyuncularının yoğun şekilde yer bulduğu Akhisar takımı karşısında tarihe plakasını da yazdırarak "bunu bile yaşattılar" dedirttiler..

Ersun Yanal, üçüncü kez geldiği Trabzonspor'da ne geliş sayısından mütevelli bir farklılık, ne de sezon içindeki bir önceki fiyasko işlerinden ders çıkarmadı.

Ona gösterilen sabrı son derece kötü kullandı.

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Ha bugün ha yarın derken gelinen nokta tam bir hayal kırıklığı oldu. Ona gösterilen sabrın onda biri hiç kimseye gösterilmediği halde üstelik...Yıllarca sabır konusunda, istikrar konusunda çok kötü imtihanlar yaşamış ve sonuçları hüsran olmuş bir camianın, istikrar konusunda, sabır konusunda tüm iyi niyetini yerle bir etmiştir artık...Adet olarak sayamayacağımız kadar çok ve maliyette oyuncu transferleri ile Trabzonspor tarihine adını "borçlandıran" olarak da yazdırmıştır.Bu yazıyı yazarken istifa etmemişti, yarın yani bugün yönetimle görüşeceğini beyan eden bir dizi "gelişim dolu" açıklaması oldu.Bu işin kuralı bu, istifa edilmez, gönderilir, tazminat için orta bir yol bulunur, bu da "gelişimdir" futbol dünyasında değil mi?Profesyonellik bunu gerektirir tabii... O da haklı...Hem de çok haklı...Bir haklı taraf daha var ki, yerine daha iyisini alamayanlar yerine daha iyisi alınmayanlara hakarette bir iletişim sorunu görmeyenler...Onlar herkesten daha haklı.Yerine daha iyisi alınamayanlar Akhisarspor'da oynayan eski Trabzonsporlular...Hakaret edilenler onlar, hakaret edenler içimizde...Şimdi Mustafa Akbaş'ı yargıyabilirsiniz..Çünkü sizlere daha çok Hubocan'lar lazım...Şapkalar öne..