Gelişmek...

İstanbul'a gelirken daha önce İstanbul'da oynadığı iki karşılaşmada da hamle konusunda sıkıntıları olmuştu teknik adamın.

Her iki karşılaşmayı da alabilir, kaybedebilirdi. Tıpkı dün gece yaşananların benzeri gibiydi kısacası.

İki kez geri düşmesine rağmen rakibini yakalamayı başardı Trabzonspor.

Ligin uzak ara en iyi futbolunu üreten, tribünleri önünde müthiş işler yapan Beşiktaş karşısında Trabzonspor'un oyunu bırakmaması önemli artısıydı.

Yusuf'u hafta içi yaşananlar sonrası, daha doğrusu söylentiler sonrası, kenarda gördük.

Teknik adamın her şeyini eleştirdik ama ilk kurgusuna saygı duymaktan başka yapılacak bir şey olmadığına kanaat getirdim.



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Yusuf'un kaybedilmemesi adına kenarda bekletilmesine karşıyım, umarım doğru terapi uygulanıyordur çocuğa...

Dün gece hakem konusunda zaten beklentilerimin dışında bir durum olmadı.

Fırat Aydınus dengeli yöneteyim derken oyunun hızını güzel düşürdü!

Daha tempolu bir maç beklentim, maçın sonuna doğru gerçekleşti.

Verdiği, vermediği kartlarla, oyunu kafasında kurguladığı şekilde yönetti.

Lakin bir çok pozisyonda çifte standartları dikkatlerden kaçmadı.



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Ersun Yanal, Şenol hocanın oyuna iki oyuncuyla müdahale ettiği anlarda Lens'in golü sonrası müdahele etti.

Anladım ki, Ersun hocanın ilk kurgusu ile oyuncu değiştirirken yaşadığı sıkıntı bazı oyunculardan vazgeçememe ya da 'reaksiyonlarına karşı ne yapabilirim' kaygısından.

Yusuf'u kenarda bıraktığı gibi, Olcay'ı da tercih etmesi değiştiriken hep bu tercih kaygısı etkili gibi.

Dün gece son 11, ilk 11 olmalıydı.

En azından bundan sonra öyle olmalı.

Ne de olsa 'gelişiyoruz' durumu var...

Doğruya doğru, tonlarca kayıp sonrası az da olsa gelişiyorlar...

Maçın hakkı diye bir şey varsa, öyle de oldu...