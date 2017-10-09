Teşekkür...

En komiği de tribünlerde milli özlemi, milli şuuru sonuna kadar yaşayıp, yaşatmaya çalışan Anadolu kentlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediliyor olması.

Bu da yeni çıktı...

Kim, kime teşekkür ediyor?

TFF, futbol kenti Eskişehir'e...

Son olarak "Teşekkürler Eskişehir" dediler..

Tüm kurum, kuruluş herkese...



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Düşünsenize, milli takımınıza verdiğiniz destek için birileri size teşekkür ediyor bir gün sonra...

Cevap şöyle mi oluyor ya da bekleniyor içten içe?

Biz teşekkür ederiz... Rica ederiz...

Yine bekleriz... Vazifemiz... Biz ne yaptık ki... Aaa olur mu öyle şey...

Şunları şunları düzeltin gelin...

Mi?



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İstanbul'da yaşanan fiyaskolar sonrası, sorunu salt tribünlerde görenler için bakir Anadolu tribünleri önünde tedavi olabilmek, derman aramak güzel bir hamleydi.

Olması gerekendi.

Olmaması gereken, bunun bir "dara düşme" sonucunda kararlaştırılmış olması durumuydu...

Ayrımı iyi yapalım.

Anadolu da ana gibi bağrına basacaktı, sorunlarda halının altına atılacaktı...

Hesap buydu...

Ki öyle de oldu, Anadolu zaten her daim hazırdı, milli takımı, en saf, en temiz duygularıyla bağırlarına bastılar...



***



Tribünler hasretle, özlemle ve kırmızı- beyaz renk hakimiyetiyle coşup, coşturmaya çabaladı, milyon euro değerindeki kardeşlerimizi.

Prim hesapları, menajerlik konuları, transfer dedikoduları bilmeyen o saf, berrak zihinleriyle, futbolun karanlık yüzünden bihaber ve ellerinde bayraklarıyla...

Hayranı oldukları oyuncuları da "bir daha ne zaman göreceğim?" tatlı telaşıyla.

Oradaydılar...



***



Önceki gece biri ödül anı biri de oyuncu değişikliği aşamasında kendi beyanıyla "fiziksel olarak hazır olmayan" ama ne hikmetse sahada olabilen kaptanı ıslıklandı milli takımın...

Ve hatta bazı yorumcular, üstü kapalı, "İstanbul'da olsa İstanbul seyircisi takımı darma duman ederdi" dediler.

"Az bile yaptılar" der gibi, İstanbul özlemiyle adeta...

Sadede geleyim, Anadolu'yu da tükettiniz dün gece...

Onlar size önceki gece "siz bize yarın teşekkür falan etmeyin" dediler de siz mesajı alamadınız.

Ha, aldıysanız ve hâla teşekkür edebiliyorsanız; o daha da kötü!

Kimse sizden teşekkkür beklemiyor emin olun, o takım size rağmen hâla onların...