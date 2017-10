Çeyrek dilim...

Bir Karadeniz atma türküsüne girer gibi girelim mevzuya...

"Lig 34 hafta... Biz geldik sekizincisine..." Evet... Yuvarlak hesapla 1/4 lük kısmında gibiyiz ligin, çeyreğindeyiz de denilebilir diğer bir ifadeyle... Futbol, her defasında umutları yıkmasına rağmen yeniden başlatan, kendine deli gibi de bağlatan bir oyun... Özleten bir oyun en önemlisi...

Yoksa bu kadar saçmalığın cazip gelmesi başka nasıl izah edilebilir ki?

Trabzonspor'un bu tüketilen 7 haftalık bölümde "ara dönem" karnesine bakıldığında; liderle arasında oluşan 10 net puan farkı nedeniyle başarılı olduğu elbette söylenemez.

Detaya biraz dalındığında ise İstanbul'da ligin şampiyonluk adaylarıyla 3 büyük karşılaşma oynandığı gerçeğiyle karşılaşırsınız. 7 haftada 3 büyük maç ve bu maçlardan alınmış birer, özünde kaybedilmiş ikişer puanları görürsünüz!



Çok uzak zamanlarmış gibi anlatımda bulunma sebebim ise şu; O maçlarında detaylarının Trabzonsporlular için can acıtsa da unutulması gerekliliğindendir.

O nedenledir ki şimdi yeniden başlama, yeni şeyler söyleme dönemine giriliyor...

Olumsuzlukları her hafta, teknik adamın gözüne "adeta bizi gör, bizi dinle" der gibi sokmaya çalıştık.

Allah için düzelme emareleri gördük, keşkeler için vakit yok artık.



Trabzonspor'u yönetenler, kağıdı, kalemi ve tabii hesap makinesini ellerine alıp, maç maç hesap yapmak zorundalar artık.

Hikayesi çok önemli değil o 7 haftaya 3 kritik maç sığdırmayı öyle ya da böyle avantaja dönüştürmek için harika bir fikstür avantajı ellerinde bundan sonra!

Kayıp puana tahammülün olmadığı, liderle maçının olduğu, liderin diğer takımlarla çok ciddi maçlarının olduğu gibi argümanlar motivasyonlarını artırmalı...

Trabzonspor takımı özetle seri yakalamalı seri şekilde!



Milli Takımımızı, milli maç haftalarında nasıl olsa hatırlayan, sonra bir daha da yüzüne dahi bakmayanlar olarak bu konuda biraz da kendimize çuvaldızı batırmamız gerekmiyor mu?

Her hafta, ligler akarken, Milli Takımı yönetenlere "Ne yapıyorsunuz?" sorusunu sormaya niyetliyim. Sormaz, unutursam okurlarım hatırlatırsa sevinirim. olcay.cakir@fotomac.com.tr