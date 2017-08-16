Kasıt nedir?

Kasıt şudur... Dalaşırsın bir oyuncuyla, kollarsın hasmını kollar gibi, zayıf anında da basarsın tekmeyi...

Hakem görür, görmez, anlar, anlamaz, yanar ya da kurtarırsın...

Örneği de boldur ligimizde.

İşte kasıt budur...



***



Kasıt şudur...

Geçmiş maçlardan bir hesabın vardır, beklersin hasmını bekler gibi, basarsın tekmeyi...

Hakem görür, görmez, anlar, anlamaz, yanar ya da kurtarırsın...

Örneği de boldur ligimizde...

İşte kasıt budur...



***



Kasıt şudur...

Rakibin sana dirsek atar, sana küfür eder, her türlü taciz eder, beklersin, çakarsın dirseği...

Hakem görür, görmez, anlar, anlamaz, yanar ya da kurtarırsın...

Örneği de boldur ligimizde...

İşte kasıt budur...



***



Kasıt şudur...

Adam seni eleğe çevirir, beşlik atar, sağından atar, solundan atar, durduramazsın, basarsın tekmeyi...

Hakem görür, görmez, anlar, anlamaz, yanar ya da kurtarırsın...

Örneği de boldur ligimizde...

İşte kasıt budur...



***



Kasıt şudur...

Tatile gideceksindir, ailevi bir sorunun vardır, hülasa özel bir durumun vardır, basarsın tekmeyi, dirseği...

Hakem görür, görmez, anlar, anlamaz, yanar ya da kurtarırsın...

Örneği de boldur ligimizde...

İşte kasıt budur...



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Şimdi formalarınızı bir kenara bırakın ve...

Elinizi vicdanınıza koyun...

Yukarıda sıraladığım bazı "kasıt" unsurlarından hangisiyle aynı kategoriye giriyor Durica'nın sert, kötü, kontrolsüz girişi?

Traoure'nin ayağının kırılmasıyla sonuçlanan o berbat pozisyona kasıtlı demek, kasten yaptı demek ne demektir?

Bunun üzerinden oyuncunun neredeyse futbolu bırakmasını istemek, teknik adamı azmettirici ilan etmek...

Sahi nerede yaşıyorsunuz siz?



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Kasıt nedir biliyor musun?

Kasten yapılan işler nedir özetle biliyor musun?

Rakibinle bin türlü hesabın vardır mesela...

Yalan yanlış haberler yaptırırsın, algıyla oynarsın, algıya oynarsın...

Aha kasıtın ağa babası budur...

İşte kasıt budur...



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Ligimizde de spor medyamızda da örneği boldur kasten, kasıtlı haberlerin...

Biraz arşive bakın görürsünüz, kasten neler yapılmış bu ülke sporunda.

Sizi iyi tanıyoruz, şerbetliyiz!

Durica gibi Türkiye'de oynadığı süre içinde "sicili temiz" bir oyuncuya, böylesi bir talihsizlik için "kasıtlı" demek...

Linç başlatmak...

İşte asıl kasıt budur... Geçmiş olsun, hızla sahalara dönmen dileğiyle Traore...