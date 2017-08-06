Kombin...

Kılık kıyafeti takıp takıştırmak ve tabii yakıştırmak ile ilgili sıklıkla duyduğumuz moda kelime kombin.

Modacıların sık kullanması ile dillerde moda haline gelmesi normal bir durum.

Kombinasyon da kelimenin kökü.

Futbol dünyasının da camialar bazında olmazsa olmaz komww§binleri var...

Madem moda "kombin" diyor biz de oradan devam ederek yakışan, yakışmayan neler var yazalım...



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Malumunuz olduğu üzere bir hafta falan evveldi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bir tweet'inde özetle "kombineler ve formalar" üzerinden biraz da "öncelik" vurgusu yaparak, "Taşın altına sizler de elinizi koyun" demişti.

Tepki de almıştı, destek de...

Epey bir gündem olmuştu bu konu...

Hal böyle olunca şu kanaate varmış idik tecrübelerimizle; Trabzonspor taraftarı "önce yönetimin transfer hamleleri" diyordu her daim...

Bunu da yıllarca hiç istifini bozmadan böyle yapıyordu.

Benim de doğru bulmadığım ama yıllardır bu konuda değişmeyen ve direnmenin de gereksiz olduğu durum maalesef bu 'önce sen' tutumu...

Avrupa'da özenerek izlediğimiz, koşulsuz, dayatmasız, alt-üst lig fark etmeksizin tribünlerin, oranın sahibi taraftarlarca doldurulması konusunda ülke olarak o kültürün tam tersi bir kültür bize hakim.



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O halde zorlamanın bir anlamı yok diyerek bakış açımızı değiştirmek ve bu işi kademeli geçişlerle oturtmak gerekiyor.

Trabzonspor yönetiminin de bu konuda serzenişlerde bulunsa da yapacağı bir şey yoktur.

Haliyle işimize bakalım denildi ve eksik bölge transferleri kapsamında bir dizi hızlandırılmış turlara başlandı.

Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transfer haberleri, en sağlamından kaynaklarca duyuruldu.

Bu iki isimden Burak Yılmaz, sponsorluk anlaşması ilanı ile birlikte; 50. yıl kuruluş etkinlikleri ile kombin edilen açılış gösterilerine ekstra bir hava kattı...



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Gelelim asıl kombin işimize...

Trabzonspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları, taraftarı, medyası için "takma, takıştırma, yakıştırma, kombin olabilme" konularında önce kendi içlerinde...

Sonra da tüm saydığım bu kalemlerin bir hareket etme noktasında; senkronizasyonunu en yakışıklısından sağlaması gerekiyor...

Yönetim içinde özellikle yöneticilerin sosyal medya üzerinden birbirleriyle tatsız atışmalarına son vermeleri; kombin olmaları...

Adet bazında ülke ortalamasının hayli üzerinde bir sayıya sahip tribün gruplarının tribünlerde; kombin olmaları...

Teknik heyet, futbolcuların ve medyanın hakeza; kombin olmaları...

Şart...

Ha, bir de nerden aklıma geldiyse şimdi (gülme emojisi); takımla kombin olabilmek için kombine almak şart... Sonra bilet bulamıyor, yana yıkıla bilet arıyorsunuz.

Bu takım kendini izlettirir canlar...