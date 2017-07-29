Sabrın sonu...

Sabırla beklenen ya da beklenmesi istenen transferler nihayet bir bir patlıyor...

Gelen haberler Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü şenliklerinin yeni transferlerle hayli renkleneceği yönünde...

Transfer dönemine Kamil Ahmet, Bongonda ve Kucka ile giriş yapan Trabzonspor, vites düşürdüğünde taraftarından da tepki aldı. Nokta transfer beklentisi, sonuçlanmayan hamleler gerilimi hayli yükseltti ve başkan Usta hayli zor günler yaşadı.

Bir forvet ve bir de stoper alınırsa sezona umutla başlanacağına dair yaygın kanı;

Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı ve Çin'in Beijing Guoan takımından Burak Yılmaz transferleriyle mutlu sona erişiyor...

Burak Trabzonspor'da ve ülke futbolundaki geçmiş başarılarıyla lige adaptasyon konusunda sorun yaşamaz. Ceza sahasına top gönderme oranı yüksek bir Trabzonspor'da ligi minimum 15 golle bitirir ve maliyetini çıkarır diye düşünüyorum.

Serdar ise Alman ekolüyle yetişmiş çok önemli takımlarda oynamış üst düzey bir defans oyuncusu...

Defanstan oyun kurma konusunda bariz üstün özelliklere sahip olması onun belki de en önemli meziyeti...



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Trabzonspor takımıyla ilgili bana sık sorulan iki sorudan biri "Transfer var mı?" ve "Bu sene şampiyon olunur mu?" Bu iki transfer öncesi ikinci soruya cevabım;

"Trabzonspor her durumda bir önceki sezondan daha iyi işler yapacak güçte.

Şampiyonluk ise zor ve meşakkatli bir iş..." şeklinde oluyordu.

Gerçekten de geçen yıl ligin ikinci yarısına fırtına gibi girip, işaretler veren Trabzonspor, eksiklerini de tespit etme imkanı bulmuştu. Eksiklerini de; orta alana takviye, defansa takviye, gol sorununa çözüm olarak özetliyorduk. Ayrıca çeşitlilik, kadro derinliği de ekliyorduk buna...

Şimdi bu iki transfer hamlesi ile tablo şekillenmeye başlıyor.

Şampiyonluk yolunda en önemli olanın "takım olma, bir düşünme, birlikte hareket etme" olduğu herkesin malumu...

Bu kısmı çözüme kavuştuğuna göre bundan sonrası camia desteği, tribün katkısı, kombinelere ve lisanslı ürünlere ilgi aşamasıdır.

Lobi faaliyetleri ve medya desteği için de yönetime büyük işler düşecek sezonda..

Zira bu yıl yarış, her zamankinden daha çetin, daha zor geçecek.