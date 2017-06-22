Dünyada Troposfer, futbolda transfer...

Malumunuz, dünyamızı saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer deniyor... Atmosfer de türlü katmanlardan oluşuyor... Katmanlar ise, gazlarıyla, buharlarıyla, göktaşlarıyla, güneş ışınlarıyla ve hatta yer çekimi durumlarına göre türlü isimlerle sınıflandırılıyor...

Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ekzosfer...

Bunlar hep bilimsel şeyler ve insanoğlu bunları bilerek, öğrenerek, keşfederek, deneyimleyerek ilerlemesine devam ediyor.

Şimdi "bu nedir abi?" diyenler olacaktır, hemen konumuza geleyim ben.



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Futbolumuz da tıpkı dünyamız gibi bir atmosferle sarılı ve türlü katmanlardan oluşmakta. Şu ara da, futbol atmosferimizin en önemli katmanındayız arkadaşlar...

Katmanımızın adı da; transfer.

Futbol atmosferinde "gazların en yoğun olduğu kat" da denilebilir bu katmana...

Tıpkı Troposfer gibi ve benzerliği de çok şaşırtıcı... Hem ismen, hem de "yere temas eden en alt katman" olması hasebiyle...

Başka şaşırtıcı olan benzerlikleri de; buharın en fazla olduğu katmanlar olmaları...

Birinde, yani dünyamızla ilgili olanında su buhar oluyorken; diğerinde, yani futbolumuzda TL, euro, dolar buhar oluveriyor...

Sonra "ne ara bu kadar borçlandık?" sorunları, şaşkınlık ifadeleri, suçlu aramalar ve bulamamalarla birlikte en son UEFA geliyor ve Ekzosferden çıkıyoruz...



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Hem gaz, hem de buhar tam bizim transfer işlerini ifade etmiyor mu size göre de? Gazlarla, bol şişirme transferler bizde...

Şişirilen, hormonal dengesi bozulan kadrolarla borç batağına düşmüş kulüpler bizde...

Buhar olan ülke dövizleriyle...

Birileri futbol üzerinden zenginleşirken; fakirleşen, borç içinde yüzen iceberg kulüpler birliği bizde...

Haliyle...

Binlerce kere daha önce geçilmesine rağmen hiçbir zaman "daha sağlıklı" geçemediğimiz katman değil midir transfer?



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Hep daha büyük yaralar, hep daha kalıcı hasarlar alınmış olmasına rağmen; teknoloji, transfer katmanından sağlıkla çıkışa henüz çare bulamamıştır futbolumuzda.

Her ne hikmetse...

Sağlıkla çıkılamamasına rağmen; birileri için afiyetle çıkılan tek katmandır da aynı zamanda transfer...

Dikkat edin, çöküş, yatağa düşüş, bitişlerin hepsine yakınının başlangıç dönemleridir transfer...

Son sözüm taraftarlara olsun...

Sen bu kadar iştahlı olduğun sürece, gazı ve buharı bol olan bu futbol atmosferinde kim olsa transfer yapar...

Sen de diğer enstrümanlardan daha az kabahatli değilsin hani!