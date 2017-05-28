Galibiyet kaçtı...

Büyük ofsaytlar kategorisine rahatlıkla girebilecek bir pozisyonda Trabzonspor kalesinde golü gördü...

İlk bölümün etkili tarafı olan evsahibi Fenerbahçe takımı ilk bölümde büyük tempo ile rakibine karşı oyun anlamında da üstünlük sağladı.

Trabzonspor'un varlık gösteremediği ilk yarıda özellikle Lens ve Emenike gibi oyuncular hırslarıyla dikkat çekti...

Trabzonspor takımında ilk bölümde dikkat çeken bir kaç farklılık ise; forvet arkasında Yusuf ve Bero'nun çiftli oynaması ve Durica'nın yedek kulübesinde bekliyor olmasıydı.



Hamlelerini azalttı

İlk bölümün son dakikalarında N'Doye'nin güzel dönüp, kaleciye nişanladığı top haricinde akılda kalan pozisyonu olmadı Trabzonspor'un...

İkinci yarıya kaptan Onur Recep Kıvrak'ın yerini Esteban'a bırakması bir oyuncu hakkını eritirken; Okay'ın yerine de Durica'nın girmesi ikinci hakkın da gitmesine sebep oldu.

2 oyuncu değişiklik hakkının bu şekilde kullanılması ikinci yarıda oyundan tamamen düşen Fenerbahçe'ye karşı hamleleri de azaltmış oldu...

Trabzonspor oyunun ikinci bölümünde oyunda ki üstünlüğünü Bero ile bulduğu golle taçlandırdı taçlandırmasına ama sonrasında girdiği bir çok pozisyondan faydalanamadı.



Tarihi fırsat kaçtı

Bero'nun özellikle ikinci yarıdaki etkili oyununda ligin ilk yarısında ilk 11'de başladığı ve iyi performans gösterdiği o karşılaşmalarda oynadığı mevki olan sağ öne gelmesinin etkisi büyüktü.

Oyunun ikinci bölümüne bu kadar hükmeden Trabzonspor'un karşılaşmayı kazanacak baskıyı da kurmasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılması tarihi bir fırsatı da kaçırmak demekti.

Cezalı maçlar haricinde ilk kez bu kadar az seyirci önünde oynanan bir Fenerbahçe- Trabzonspor maçına şahit olduk.

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