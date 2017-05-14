Şaşırtmaya devam...

Trabzonspor takımı, kenar yönetiminin son haftalarda bizim anlamakta zorluk çektiğimiz uygulamalarıyla adeta sezon başındaki görüntüsüne büründü.

Maç kadroları, ilk onbir tercihleri, maç içinde değişiklikleri ile izleyenlerin kafasında inanılmaz sorular oluştu bile...

Bir maç değil, birkaç maçtır gidişat umutsuzluk üretiyor...

Anlaşılan o ki, süreç Trabzonspor'u Avrupa hedefi varmış gibi gösterdi bizlere...

Trabzonspor'un Avrupa'da olmak gibi bir hedefi asla olmamış...



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Dün gece Trabzonspor kenar yönetimi Yusuf Yazıcı'yı bir kez daha karmakarışık mevkilendirerek bir önceki karşılaşmada maç sonunda ifade ettiği;

"yaratıcı oyuncu, yaratıcı oyun" anlamlarına gelen eksikliğini daha da gözümüze soktu yanılmıyorsam...

Trabzonspor'da işleyen birçok mekanizma resmen bozuldu...

Trabzonspor kanadı olan ama olmayan, forvet arkası yaratıcı oyuncusu olan ama yerinde kullanılmayan bir takıma büründü bir kaç haftada...

Bunu da Ersun Yanal yapmış oldu...

Açık açık söyleyelim...

Trabzonspor ilk yarıda 18 puan toplayan takıma çok benzemeye başladı.

Kimse kusura bakmasın...