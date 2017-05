Neden?

Ersun Yanal, N'Doye ve Rodallega'yı bir arada oynatabilmek için Castillo'dan vazgeçti... Her vazgeçiş bir kaybediştir de aslında...

İkinci yarının flaş takımı Trabzonspor önümüzdeki yıl bu kadar rahat olamayacak.

Denemek için zamanı da zemini de olmayacak. Abdülkadir uyarımız da sırf bu nedenleydi... Denemesinde elbette bir sakınca yok. Sonsuz da deneme kredisi var hocanın camiada. Çünkü bu sezon adı konulmasa da denemeler, yanılmalar, görmeler, ders almalar sezonu ilan edildi bile.

Trabzonspor denemeli, böylece eksiklerini görmeli bu ara sezonda... Buraya kadar bir problem yok...



***



Problem şurada, denediklerinden ne kadar dersler alıyor Ersun Yanal ve Trabzonspor...

Aldığı dersleri, bir sonraki karşılaşmaya nasıl taşıyor, tatbik edebiliyor...

Görünen o ki, bir sonraki karşılaşmaya hiçbir tecrübe, deneyim transfer edemiyorlar.

Peki bir sonraki ya da iki hafta sonraki karşılaşma diyelim... Sizce bir ders almışlık olabiliyor mu? İdeal kadronla maçları, haftaları kovalarken her şey güzel... Peki ideal kadronda bir fire verince senkron neden bozuluyor?



***



Tamam kadron dar... Tamam eksiklerin var... Var da hocam o kadar da değil.

Oyuncu tercihlerinden ders alma; sıfır.

Oyun tercihinden ders alma; o da sıfır...

İyi de hocam, bir sonraki maça deneyim transfer edemiyorsan, önümüzdeki yıla, o adı konmuş, baskının kralını yaşayacağın sezona bu dersleri nasıl taşıyacaksın?

Aytaç Kara ve Bero ile müdahale ettiğin her oyun, daha önceki maçlarda içinden çıkamayacağın problemler üretmişken...

Yusuf Erdoğan'ı benzer problemler ürettiği için keserken, bu arkadaşlara bu tolerans niye?

Şimdi Aytaç'ı da o taraftarın önüne atmış olmadın mı? Oyuncuların kıymeti var ve düşmemeli. Satarken de alıcı bulmalı...

Seneye yedek bekleyen oyuncular olacak mesela... Onların da kıymeti aynı şekilde düşerse ne olacak?

Trabzonspor takımı bu sezon için yapacaklarının en iyisini yapıyor, hak ettiği yerde diyebilirsiniz.

Diyemeyeceğiniz şey, cevap vermekte zorlanacağınız şey "Rodallega neden çıkarıldı?" sorusudur...

Karşılaşmayı Kayserispor kazandı...

Bir o kadar da Ersun Yanal kaybetti. Biz testi kırılmadan uyarılarımızı yapalım.

Çünkü Ersun hoca hem kaybetti hem de endişelendirdi. En kötüsü de bu oldu!