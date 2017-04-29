Test sürüşü...

Abdülkadir Ömür'ü oynatma zamanları geldi de geçiyor diye düşünüyorum...

Kadroya ufak ufak dahil edilmeli...

Uygun skor ya da uygun ortam oluştuğunda da test sürüşü için sahaya sürülmeli...

Gerçi daha önce "sahaya defalarca sürüldü" de diyenler olacaktır... Doğrudur da!

Abdülkadir Ömür de neler yapabileceğini, yeteneklerini o kısa zaman dilimlerinde gösterdi.

Neleri henüz yapamayacağını da, yapamayabileceğini de gösterdi bu çocuk.

Adı üstünde, yavaş yavaş...

Alıştıra alıştıra diyoruz... Fazla süreyi, o yeteneklerini sergileme becerisiyle elde edecek...

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Tıpkı Yusuf Yazıcı gibi...Yusuf Yazıcı'yı oynatmama sebeplerinizin (ilk yarıdan bahsediyorum) hiçbiri şu an söz konusu değil...Yani o mazeretin şu an kabul edilebilir mantıklı bir yanı yok...Zira ortada sürekli kaybeden, bunu alışkanlık edinmiş bir takım artık yok...Kaybeden takımda yeni ve genç olduğu için, kurunun yanında yanacak yaş'lık durum da söz konusu değil şu an...Önümüzde fevkalade güzel iki örnek var...Hocanın korumacı anlayışla yaptığını düşündüğümüz, kötü sonuçlara alışık takımda ilk devrede kullanmadığı Yusuf Yazıcı'nın, kadro iyileştirmesi sonrası sahaya sürülmesine Trabzonspor camiasını az çok bilen biri olarak "hadi eyvallah" diyelim...Ama bunu düşünerek Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürmekten çekinen hocanın Abdülkadir'i bu kadar fevkalade ortam oluşmasına rağmen sahaya sürmemesine anlam veremiyorum.Haliyle, "Yusuf Yazıcı'yı bir 6 ay geç izledik, aynı şey 'koşullar bu kadar iyiyken' Abdülkadir'i de mi geç izleyeceğiz?" sorusunu, kaygısını akla getiriyor.Bu yıl ya da bu fevkalade yarı devrede de olmayacaksa biz ne zaman izleyeceğiz bu uşağı?Seneye; koşullar sizi, tüm uyarılara, tüm tedbirlere rağmen ister istemez büyük bir şampiyonluk yarışı içine sokmayacak mı?Böyle olunca da bu değeri, bu yeteneği dünya futbolunca çoktan fark edilmiş ufak uşağımızı; seneye izleme şansımız da sıfıra yakın bir değer olmayacak mı?Hocam bence tam zamanlarıdır, tam koşullarıdır bu çocuğu oynatmanın...Yusuf'u geç izlettin, hadi koşullar gereği diyelim; ama Abdülkadir'i bize geç izletme...Seneye o yarış, o tempoda, çok daha fazla haklı gerekçelerin olabilecekken; bugün haklı bir gerekçe görmekte zorlananlardanım.Bu iş çok uzadı!