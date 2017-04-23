Skor hariç...

Koca bir 45 dakikada bize kör dövüşü bir karşılaşma izlettiler denilebilir...

Bunda en önemli faktör Antalyaspor takımının tipik Rıza Çalımbay takımına dönüşmüş olmasının etkisi büyüktü.

Her alanda, top Trabzonsporlu oyunculardayken kurdukları baskı ile topun rakipte kalmasına müsaade etmediler.

Antalyaspor takımının sezon başında yaşadığı küme düşme tehlikesinden sıyrılıp, ilk 5 iddiasını sürdürmesi tesadüf değil...

Maç öncesinde sezonun iyi diye nitelendirilebilecek takımlarından ikisinin karşılaşması hakkında bol gol olur öngörüm "karşılıklı" şeklindeydi.



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Trabzonspor takımı pas oyununda özellikle tercihleri "yerden" olunca etkili işler yaptılar... Rodallega transferi ile N'Doye'un form tutma zamanları aynı dönemlere denk gelince Ersun hocanın hangisini tercih edeceği sorusuna "ikisi de" diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Hocanın kafasında N'Doye ve Rodallega yan yana ya da arkalı önlü oynatmak olduğunu düşünüyordum. Yalnız bunu hayata geçirmek için Yusuf'un form düşüklüğü yaşaması bir fırsat olabilirdi bu olmadı. Castillo yerine bu projeyi hayata geçirdi diye düşünüyorum. Etkisiz futbolun bir nedeni de Castillo'suz ya da başka deyişle etkili bir kanat oyuncusu olmadan oynamalarıydı diye düşünüyorum.



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Karşılaşmanın skoru maçı izlemeyenler için farklı şeyler çağrıştırabilir.

İyi değillerdi. Beşiktaş derbisi sonrası lige de verilen ara baz alınırsa dönüş mükemmel ama kağıt üzerinde...

Karşılaşmanın hakemi ise yaptığı siyah beyaz hatalarla uzun süreli bir tatili hak etti!