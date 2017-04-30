Bu hiç olmadı

Dün gece Trabzon'da bir futbol müsabakasının çok çok önünde bir güzellik hayat buldu...

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Mardin'den 150 çocuğu Trabzonspor maçına götürmek gibi bir hayali gerçekleşti.

Rahmetle ve minnetle anıyoruz... Trabzonspor yönetimini de tebrik ediyoruz...

Sporun birleştirici, kardeşliği pekiştirici bu yüzünü görmemize vesile olan herkese teşekkürler az kalır...



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Dün gece maçın başlarında katı bir 5'li defans anlayışı ile sahaya çıkan Gençlerbirliği, orta alanı kalabalık tutarak Trabzonspor'a hücum alanı bırakmamaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

Trabzonspor'da rakibin oyununu bozmaya çalışacak ayaklar bu katı oyun anlayışı içerisinde başarılı olamadılar...

Okay Yokuşlu'nun sakatlığı sonrası Castillo'yu mevkisine alan Ersun hoca, Yusuf Yazıcı'yı da ön libero mevkiine çekmek zorunda kaldı.



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Geçmiş maçlarındaki coşkusundan uzak Trabzonspor takımı, pozisyon buldu bulmasına ama bunlardan da faydalanamadı.

Rodallega gününde olsa maç Trabzonspor'un istediği kıvama erken dakikalarda gelebilirdi.

Olcay Şahan'ın oyuna bir türlü konsantre olamadığı, Onazi'nin arkadaşlarından bir tık yukarıda olduğu bir karşılaşma oldu.

Yedek kulübesinin stoper, ön libero ağırlıklı tercihlerle dizayn edildiğini düşündüğümüzde hoca gol atar, sonrasında oyunu tutarım diye düşünmüş olmalı...



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Trabzonspor'un alternatif, hamle oyuncu anlamında eksikliğine rağmen Yusuf Erdoğan'ı tribünde oturtma lüksü var mı?

Abdülkadir Ömür konusuna ise hiç girmiyorum...

O çocuklara bir galibiyet hediye edilmeliydi, olmadı!