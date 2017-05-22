Kazanamıyorsa kaybetmez!

Trabzonspor'un kimin şampiyon olduğuyla ilgisi sadece haber değeri açısından vardır...

Kimin küme düştüğüyle de...

Trabzonspor takımı gelenekleri gereği sahaya kazanmak için çıkar...

Kazanamıyorsa kaybetmez...

Kaybediyorsa da mücadelesi ile konuşulur...

Maçtan evvel yazılan, çizilen birçok iddia dün akşamki karşılaşmada sahada verilen mücadele ile yapanların yanına zarar olarak kaldı.

Dün, Durica ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları nedeniyle ilk 11'de de olmayacakları haberinin netleşmesi sonrası dengeler Medipol Başakşehir takımı lehine değişmişti...



Mustafa enerji getirdi

Ancak karşılaşma sanılanın aksine konuk takım Medipol Başakşehir değil Trabzonspor'un oyun hakimiyetiyle başladı.

Ceza sahası dışından şutlarla rakip kaleyi yoklayan Trabzonspor orta alanda yaptığı tempo ile rakibine inanılmaz baskı kurdu...

Castillo'nun etkili bir ilk yarı performansı göstermesi, sağda da Olcay'ın hırslı oyununa Yusuf'un da ayak uydurması Başakşehir takımının çıkmasına engel olan unsurlardı.

İkinci yarı başında Mustafa Pektemek'in Adebayor yerine zorunlu girişi Başakşehir'e enerji getirdi.



Abdülkadir'i izleyemedik

Akabinde yine zorunluluk gereği Mahmut'un oyuna girişi Başakşehir takımının çehresinin de tamamen değişmesine neden oldu.

Bu değişimde kupada az hırpalanmış iki oyuncunun enerjisi kadar, bordo-mavili takımın yüksek tempo sonrası oyuncu değiştirmemesinin de etkisi büyüktü.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hamle zamanlamaları ile bu değişikliklerde mevkilerde yapılan yanlışlar dünkü karşılaşmada geceye damgasını vurdu.

Abdülkadir'i yine izleyemedik, 18'de olmasına ise sevindik...

Buna da şükür...