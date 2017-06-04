Kötü gidişat

A noktasından (Trabzon) B noktasına (Rize) yaklaşık 80 kilometrelik mesafede Karadeniz'in kıyısında bulunan iki stadyumda yaşanan gerilim hem tarihi idi hem de tarifsizdi.

Trabzonspor üzerinde oluşturulan baskı karşılaşmayı üç ihtimalliden tek ihtimalliye düşürmüştü adeta...

Bu koşullarda başlayan karşılaşmada Bursaspor "can havli" ile rakibinin üzerinde sağlam baskı oluşturdu ve oyunu rakip alana yıktı...

Tartışmasız, ilk 45 dakikanın mücadele edeni, gol arayanı idi Bursaspor takımı...

***

***

Ununu elemiş, eleğini asmış bir takımın karşılaşmaya bakışı ile hayat memat meselesi yapmış takımın mücadele farkı, azmi net olarak sahaya yansıdı denilebilir.Dün Trabzon'da Trabzonspor, ilk bölümde büyük efor sarfetmiş rakibine karşı, karşılaşmanın etkisizlerinden ama kontra oyunda etkili ismi Castillo'nun Rodallega'ya attırdığı golle öne geçti.Bursaspor takımı Rize'den de gelen gol haberiyle sarsılmalarına rağmen oyuna Sercan hamlesinin de etkisiyle asılmasını bildiler..Art arda attıkları iki gol, döktükleri gözyaşları içinde öne geçtiler.Ve büyük bir bombayı Trabzonspor'un kucağına bıraktılar bu dakikadan sonra...Türk futbolu kirli olunca, haliyle zihinler de kirli olunca bir sürü şey söylenecektir şimdi.Kimlerin neler söylediğine dikkat etmek gerekiyor şimdi.Trabzonspor çok kötü bir performans göstermiştir ama son 6 maçtır da bundan iyi performansına şahit olunmamıştır.İşin doğrusu budur...Olan da budur.