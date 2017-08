İyi ki varsın Eren...

Süper Kupa gecesinde oynadığı futbolla ve kazandığı kupayla Trabzonspor'a rahat bir sezon açılışı yaptırmayacağı herkesin malumu bir Konyaspor takımı vardı yine sahada.

Geçen yılı başarılı kapamış Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay hoca sonrası oyun anlayışı ve oyuncu değişimleri sonrası daha da zor bir takıma dönüştü.

Okay Yokuşlu'nun büyük hatası sonrası maça adeta mağlup başlayan Trabzonspor, hızlı reaksiyon vererek golü atıp skoru eşitledi.

Mağlup duruma düşüp hemen reaksiyon vermesi takımın hanesine artı olarak yazılabilir.



***



Trabzonspor takımının bu ilk maçında gözümüze çarpan önemli detaylar var...

Kucka ve Okay ikilisinin kesinlikle top yapmada bu ilk karşılaşmada sınıfı geçemediklerini belirtelim.

Kucka ve Okay ikilisinin bu verimsiz haline kenardan müdahalenin Bero- Okay değişikliği ile gelmesi bu kez hocanın karnesine kırık not olarak ekledik.

Bu ikilinin etkisizliği oyun içinde göze çarpsa da, yerine yaptığı değişiklikle bırakın çare olmak, daha da kötü, daha da etkisiz bir bölge üretti.



***



Tabii ki ligin ilk maçı olması, çok çok ciddi bir rakiple oynanması, dolu ve beklentisi yüksek tribünler önünde olması eleştirilerin kıvamına dikkat etmeyi gerektiriyor.

Lakin arka taraftan oyun kurmada sadece Durica, arka tarafta atakları önleme de yine sadece Durica varsa, bu sezon zor biter, onu baştan söyleyelim.

Pereira'nın maçın başından sonuna kadar devam eden agresif tutumu kendisine acilen yüksek uyarı yapılmasını gerektiriyor.

Gelelim Burak Yılmaz'a...

Ben 15 golün altında kalmaz demiştim geldiğinde.

Sanırım 20 ile revize edilmeye muhtaç bu görüşüm...