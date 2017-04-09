Proje, sabır ve istikrar...

Biri sezonun en iyisi ve genelinin lideri Beşiktaş takımı, diğeri ise ikinci yarının en iyisi ve lideri Trabzonspor takımı... Müthiş bir performans sergilediler dün gece...

Alkışları sonuna kadar hak eden iki takım lige de kalite katıyor, varsa marka değeri onu yükseltiyor, bu çok net ortada... Dün gece karşılaşma Beşiktaş takımının büyük üstünlüğü ile başladı... Bu üstünlük golü de beraberinde getirdi...

Oyun üstünlüğüyle birlikte skor üstünlüğünü de yakalayan lig lideri Beşiktaş takımı istediği gibi topa hükmetmekte zorlanmadı. Bu dakikalarda ikinci gol şansını kaçırmaları oyunun da senaryosunu tamamen değiştirdi denilebilir.

Okay Yokuşlu'nun mükemmel golü geldiğinde dakikalar 25'i gösteriyordu ve bu dakikalar Trabzonspor için müthiş bir diriliş dakikası olarak kayıtlara geçecekti. İlk bölümün oyun üstünü Beşiktaş olmasına rağmen soyunma odalarına beraberlikle gidiliyor olması futbolun azizliğiydi.



Olmayan faul gol oldu

İkinci bölümde dakikalar 55 olduğunda Beşiktaş takımı oyunun üstünü olarak başlayamasa da Aboubakar'la golü bulmayı başarıyordu. Trabzonspor ikinci yarıya daha etkili başladığını gösteren işaretler vermesine rağmen geri düşen taraftı... Tam bu anlarda oyunda hemen hemen hiç gözükmeyen Fabian Castillo devreye girdi ve skoru 2-2'ye getirdi. İki dakika sonra da vatandaşı Rodallega attığı golle takımını öne geçiriyordu... Her şey çok şaşırtıcı ilerlerken hakemin olmayan bir faulü çalmasıyla Talisca sanatını konuşturup berberliği getiriyordu.

'Maç böyle biter' diye beklerken kenardan teknik adamların müdahaleleri geldi. Yorgunluk ve "beni al" uyarısı oyunculardan gelmediyse değişiklikler Trabzonspor'a negatif katkı verdi.

Seyirci muhteşemdi. Koreografi için Vira grubuna teşekkür edilmeli. Sonraki yıla hazırlık için herkes elinden geleni yaptı dün gece. Trabzonspor takımı bir proje takımı olan Beşiktaş takımına yenilmiş oldu.

O takım bir yılda oluşmadı. Trabzonspor da bir proje takımı.

Haliyle sabır ve istikrarın sonuçları da karşısındaydı.

Adı da Beşiktaş takımıydı.