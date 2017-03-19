Urfa ruhu

Rekor sayıda seyirciyi şehre ve stadyuma çeken Trabzonspor rakibinin kapalı, sağlamcı oyununu açmakta hayli zorlandı. Tudor uyguladığı sistemle takımına defansif melekeler kazandırırken hem kendi takımın oyununu kısırlaştırdı hem de rakibinin...

Maç öncesi 'kora kor' bir maç beklentisi içinde olan herkes böylece büyük yanılmış oldu! Kanatlardan, göbekten denemeler yapan Trabzonspor takımı müthiş seyirci desteğine rağmen istediği, aradığı golü Yusuf Yazıcı'nın korneri sonrası; içinde penaltı, verilmeyen gol de bulunan pozisyonda buldu. Tudor uzun süre üçlü değil beşli savunma oynadı dersek yanılmış olmayız.

Kırmızı karta kadar iki fark geri düşen Galatasaray takımı öne daha cesur çıkmaya başladı. Trabzonspor ise geri yaslandı.

Tudor'un Rodrigues hamlesi önemliydi bunda. Kırmızı kart sonrası tam bir taktik ve stratejik oyuna sahne olan MP Arena Stadı'nda kazanan Trabzonspor oldu. Genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın maça damga vuran korneri, direkten dönen topu, mücadelesi ve golü tarihi gecenin güzelliğine ekstra güzellik kattı.



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Teknik adamlar maç başlamadan önce tahmin edilen tüm muhtemel kadroların aksine sürprizlerle sürdüler takımlarını sahaya. Ders çalışılmış, hamleler özenle kenarda tutulmuş gibiydi. Kaybedenin yerden yere vurulacağı kadar da radikaldi tercihler.

Kazanan her türlü Ersun Yanal oldu.

N'Doye tercihi ve 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı hamlelerle karşılaşmayı gol yemeden net skorla tamamladı.

Final havasına coşkulu maçlar öncesi oluşan 'acaba?'ları da bu galibiyet tarihe gömdü denilebilir. Ben buna Urfa ruhu diyorum. O ruh geri geldi!