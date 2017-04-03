Kazanmak güzeldir

Yazıma "Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın kalesinde devleştiği..." şeklinde bir cümleyle başlarsam sanırım karşılaşmanın da üç aşağı beş yukarı özetini yapmış olurum.

Çaykur Rizespor'un özellikle oyunun son bölümlerinde uyguladığı yüksek baskı sonrasında Trabzonspor'un içine düştüğü kötü durum sezonun en kötü puan kayıplarında bile yaşanmamıştı belki de...

Rizespor'un uyguladığı baskıya kontralarla yanıt vermeye çalışan Trabzonspor'un Yusuf Erdoğan'la fırsatları avantaja çeviremediği gibi dezavantaja çevirmesi adeta saç baş yoldurdu izleyenlere...

Trabzonspor'da oyuna hükmedememenin türlü gerekçeleri vardı bize göre...

En önemli aktörlerin cezalı durumda olması, onlarsız Trabzonspor'u da gözler önüne sermiş oldu.



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Pereira gibi bir kanat ustasının olmaması bölgesinin kanat oyununu etkisiz kılarken, diğer kanattaki bir diğer usta Mas'ın da yorgun ve sakatlık hali bölgesinde takıma katkıyı olumsuz etkiledi.

Kanat oyununda etkisizliğe birde Yusuf Yazıcı'nın olmayışı eklenince; Trabzonspor takımı sıradan, vasat bir oyun görüntüsüne büründü.

Yusuf Yazıcı'yı varlığında değerlendirmek kadar yokluğunda da değerlendirmek doğru analiz açısından önemli.

Onun yokluğunda oynayan Bero'nun asla Yusuf'a alternatif olamayacağı gibi, daha önce de o bölgede denenmesine rağmen neden ısrar edildiği eleştiri konusudur.

Abdülkadir pekala o bölgede en az bir 45 dakika sahada olmalıydı...

Dünkü forvet arkası pozisyonun takıma katkısı ile ortaya çıkan görüntü "Mehmet Ekici'li Trabzonspor" gibiydi...

Yani o pozisyon boştu. Abdülkadir ile doldurulabilir ya da Olcay Şahan ile Bero oyun içinde yer değiştirebilirdi.



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Bir eleştiri de N'Doye sarı kart sonrası cezalı duruma düşmüşken, oyunun ilerleyen bölümünde tıpkı onun gibi kart sınırında olan Rodallega'nın oyuna sürülmesine oldu. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı öncesi santrforsuz kalınabilir miydi?

Evet Trabzonspor ikinci yarının lideri.

Kazanmasını bilmek güzel. Hele böylesi kötü oyun sonrası kazanmak ayrıca önemli.

Eksikleri görme adına, kadro yetersizliğini, kulübe yetersizliğini görme adına önemli bir test maçı oldu.

Üç puan kadar eksikleri görme adına önemli kazanımları olan bir karşılaşma oldu. Kazanmak her durumda güzeldir çünkü...