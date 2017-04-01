Test maçı...

Son karşılaşmada ideal kadrosundan üç cezalı oyuncu firesi veren Trabzonspor, milli takımlarında oynayan bazı oyuncularının sakatlık haberleriyle adeta şok oldu.

Sakatlık haberleri sonrası adı geçen oyunculardan Onazi'nin oynayabilecek durumda olması bilgisi var.

Mas ise maç saatine artık.

Cezalılar ve sakatlıklar bir arada yaşanınca kadro düzeninde radikal bir değişim kaçınılmaz olacak...

Bu değişim, beraberinde o istikrarlı, başarılı, kazanmaya odaklı, baskılı takımı izleyemeyeceğimiz anlamına gelebilir.

Bunlar negatif faktörlerin takıma muhtemel etkisi...



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Bir de pozitif gelişme var Trabzonspor adına...

Durica'nın dönüyor olması... Durica kabul etmek gerekir ki, yokluğunu Medjani- Uğur ikilisi çok hissettirmiş olmasalar da; olmazsa olmazı Trabzonspor'un.

Rakip takımın puan cetvelindeki durumu, psikolojisi ve güçlü fiziğiyle Kweuke gibi bir isimle tüm hücum organizasyonlarını finallemeye çalışacak olması Durica gibi bir oyuncunun sahadaki varlığını daha da önemli hale getiriyor.

Durica ve son haftalarda yükselen grafiğiyle Medjani'nin nasıl bir ikili oluşturacağını hep birlikte test de etmiş olacağız.

Bu ikili belki de Trabzonspor için o bölgenin ideal ikilisi olacak bu maç sonrası.

Bir pozitif gelişme de, Abdülkadir'i izleme ihtimalimizin ortaya çıkmış olması.



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Yükselen bir Trabzonspor için özellikle bir hafta sonra evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi önemli bir motivasyon maçı da olacak Rizespor karşılaşması.

Hafta içinde açıklanan CAS'ın "UEFA yetkisizdir" kararı sonrasının da ilk karşılaşması olması nedeniyle ayrı bir önemi var bu karşılaşmanın.

Olumsuz sonuçta "etkisinde kaldılar" demek için fırsat bekleyenlere iyi malzeme verilecek.

Oysa Trabzonspor başkanı bu konunun hukuki zeminde yani ayrı bir platformda, mecrasında sonuna kadar takip edileceğini söyleyerek bu ayrımı baştan yapmıştı.

Burada konu şu: 'Acaba TFF bu iki konuyu birbirinden ne kadar ayırt edebilecek?' Hep birlikte bunu da test edeceğiz!