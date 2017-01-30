Muhteşem açılış

Zirve yarışından kopmak istemeyen Başakşehir, yeni transferi İrfan Can’ın 90+4’te attığı golle galibiyete koştu, ligde 42 puana yükseldi

Birçok özlemin giderildiği muhteşem bir açılışa imza attı Trabzonspor takımı....

Güzel futbol özlemi, dolu tribün ve destek özlemi, saha içinde coşkulu ve daha maç başladığı an "ben bu maçı kazanacağım" güveni veren takım özlemi...

Dün Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumu'nda futbolun tüm güzellikleri sahnelendi.

Finali de kolbastı ile taçlandırıldı ki, o kolbastı oyununa bile büyük bir özlem vardı...



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Futbola küsmüş Trabzonsporlular'ın futbola adeta yeniden 'merhaba' dediği bir karşılaşmaya şahit olduk....

Dünkü karşılaşmada saha ve seyirci avantajının ev sahibi takım için ne anlama geldiğini de gözlemledik yıllar sonra...

Dünkü karşılaşmada hoca istikrarının; yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen "bir şeylere inanmışlık varsa" sonuna kadar devam etme niyetinin doğruluğunu da gözlemledik...

Dünkü karşılaşmada Trabzon şehrine maç günleri şehir dışından gelenlerin; şehrin ekonomisine, sosyal hayatına getirdiği dinamizmi de unutmamak ve sık sık hatırlatmamız gerekiyor...



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Sahada oyuncuların teker teker bireysel performansları kadar takım olma, bir sevinme, ortak hareket etme gibi faktörlerin kazanma ve devamlılık adına ne kadar önemli olduğunu da gördük...

Olcay Şahan gibi, İstanbul'da şampiyonluk yaşamış, sonrasında takımında yedeğe düşmüş bir oyuncunun küllerinden yeniden doğuşuna da şahitlik ettik.

Böylesi pozitif bir "ağabey"in takıma hem abilik, hem de gole dair katkılar vermesi ve bunu da daha ilk maçlarından itibaren yapması; tüm profesyonellere örnek olmalı.



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Yusuf Yazıcı harikulade performansına bir yenisini daha eklerken; alttan gelen çocukların belleğindeki;

"bize de o forma nasip olur mu acaba?" sorusuna da yanıt gibiydi.

Castillo attığı tarihi gol ve performansı ile "geliyorum" dedi...

Tıpkı Trabzonspor gibi...