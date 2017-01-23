Yükselme günleri

Dibi görmenin faydasından bahsedilir ya hani...

Faydası bu olsa gerek dibi görmenin...

Trabzonspor üst üste ikinci karşılaşmasını da kazanarak, dibi görenlerin bir gün yaşayacağı o sıçramayı yapmış oldu...

Alt tarafta küme düşme hattına yakın olarak geçirdiği haftalarda o bölgenin metabolizmasını bozan Trabzonspor, büyüklüğün şanı gereği aynı zamanda Galatasaray'ı o kötü haliyle yenerek üst tarafında kimyasını bozmuştu.



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Gelinen noktada, alınan sinyaller bu takımın, takviyeler de yapıldığında ligin ikinci yarısında kaybettiği bir çok şeyi; prestiji de dahil geri alacağı yönünde...

Dünkü Kasımpaşa karşılaşmasına;

"Bursaspor karşısındaki doğrularını yaparsa kazanır" öngörüsüyle çıkıldı...

Mutlak favori ilan edilmese de otoritelerce; mutlak kaybedeni olmayacaktı Trabzonspor; orası da kesindi.

Tribünlerin bomboş olduğu, futbola ilginin tribünsel anlamda da bu kadar düştüğü bir ortamda Trabzonspor seyircisinin takımına hasretine; Kasımpaşalı yöneticilerin "en azından" üç katı kadar bir kontenjan ayırarak jest yapması kimseye zarar vermezdi diye düşünüyorum.



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Yusuf Yazıcı'nın sezon başından itibaren ısrarla oynatılması gerektiğini bu köşeden de vurgulayan biri olarak; geldiği nokta beni şaşırtmıyor.

Daha da iyi olacağı günleri hep birlikte göreceğiz... Olcay Şahan'ın maç sonunda alkışlanırken onu işaret etmesi Olcay'ı Olcay yapan, takımdaşlık adına anlamlı kılan en önemli görüntüydü.

N'Doye için de bir satır karalamak lazım diye düşünüyorum; dünün en iyilerinden biriydi. Onun iyi olması Ersun Yanal'ın elini güçlendirir diye düşünüyorum.



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İki tarafında son derece yüksek eforla oynaması, son bölümde oyundan düşmelere ve kontralara neden olduysa da ikinci bir gol olmadı. Mustafa Akbaş'ın uzatmada golü engellemesinde değil, kale içine can havliyle koşusunda aramak gerekir galibiyeti.

Karşılaşmanın hakemi oyunda özellikle mimikleri ile verdiği kararlı görüntü sayesinde bir çok tartışmalı pozisyondan yıpranmadan çıkmasını bildi, hiç bir pozisyonun etkisinde kalmadı, bir sonraki pozisyona telafi edeyim kaygısına düşmedi.