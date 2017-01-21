Heba...

Son Gümüşhanespor maçı da gösterdi ki, "sabır ve yeniden yapılanma sezonu" diye tanımlanan bu sezon; oyuncular ve teknik adama büyük bir rehavet alanı da açmış...

Nasılsa "bu sezondan kimsenin bir beklentisi yok" fikri bazı profesyonelleri mesleklerinin gereklerini icradan hayli hayli uzak düşüncelere salmış...

Beyler sizler profesyonelsiniz... Kendinize gelin...



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Sıfır planlama ile kupada işler adeta trigonometrik hesaplara kalmış iken; "sabır ve yeniden yapılanma" fikrinin sermayesinden yediğinizin bilmem farkında mısınız?

Ligde havlu değil dokuma fabrikasını komple yerlere atmışlık halinin kupada belki telafi edilir zannı da boş bir beklentiye dönüştü sayenizde.

Trabzonspor takımı, daha Çorum'da son anlarda gruplara kalmaya çalışırken sinyalleri vermişti de alan olmamış demek ki...

Gruplara bile kalmakta zorlandığınız bir organizasyonda, zorlandığınız takımın benzer özellikli olanlarına bile diş geçiremediniz.

Ders alma sıfır, dersin karne notu kırık!



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Sıfır planlama, sıfır öngörü ile Gümüşhane'ye gittiğiniz bal gibi ortadaydı.

Ayaklarınızın kaydığı zeminde, uygun krampon konusuna girmeyeceğim bile.

En uygunuyla bile o zeminde o kadar olur çünkü. Fazlasını hiç beklemiyordum...

O zeminde, ocak ayında "nasılsa kazanır, bol gol atar, işi bitiririz" özgüveninize sebep neydi onu merak ettim ben!

Gümüşhane'ye en az 9 puanla gitmemek için grubunuzda 3 tane daha Konyaspor olmalıydı; ama yoktu.

Gariptir 2 tane daha ders niteliğinde Çorum Belediyespor vardı(!) güç olarak, orada bile sinyali alamadınız, nasıl yenebilirizi kafanıza hiç takmadınız, ciddiye dahi almadınız, sonuç bu oldu!

Planlama hatanız, gelecek sezon planlamalarında yapabileceklerinizin teminatı değildir umarım!



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Beyler sizler profesyonelsiniz, "bu sezondan geçti" deme mercii değilsiniz, çünkü sözleşmelerinizin bir gereği var...

Kasımpaşa maçında beklentiler, Bursaspor karşısında yükseğe koyduğunuz çıta yüzünden daha da yükseldi...

Bir kez daha çıtayı aşağı alırsanız, alaşağı olma ihtimaliniz yükselir...

Benden uyarması!