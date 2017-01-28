Avni Aker’e Veda...

İlk 20 dakikada işi bitirmiş oldukları için genelde son dakikalara pek iş kalmazdı...

Yomra, Arsin yolcusu almayan (kısa mesafe), alırsa da burun kıvıran minibüslerin Araklı'ya gidenlere daha nazik davrandığı dönemlerdi o dönemler.

Ama yine de minibüslerde yer kapmak için; en az 5 dakika erken çıkalım diye bastıran arkadaşlarımıza da itiraz edemez, mecburen erken çıkardık Avni Aker'den...

Minibüslere doğru koştururken; stadyumdan gelen seslerden gol, faul, serbest atış, penaltı, taç, korner, sakatlıklar, kırmızı kart, sarı kart, eyyam analizi bile yapabilir düzeye ulaşmış idik... Minibüse bindiğimizde ise Tansu Polatkan abimizin ve daha nice başka spiker abilerimizin ağzından dinlemelerle maçları tamamlardık...

Hey gidi günler...



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Önceki gün Konyaspor maçıyla "kazanarak veda edilen" Avni Aker'e, "elenerek de veda edildi" aynı zamanda... O kadar güzel izah ediyor ki Konyaspor maçında yaşanan durum geçmiş zamanları...

Kazanırken kaybeden, kaybederken de sürekli kazanan bir Trabzonspor oldu Avni Aker'de... Dünler gibi, bugünler gibi...

Muhtemelen de yarınlarda olacağı gibi...

Ne olursa olsun, sonunda mutlu eden, "iyi ki var" dedirten bir Trabzonspor hep oldu Trabzonsporlular için...



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Trabzonspor orada yıllardır anlamı büyük şampiyonluklar kazandı...

Şampiyon Kulüpler, Kupa Galipleri, uefa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkesini en güzel şekilde temsil etti. Ülke genelinde büyük sempati kazandı... Bir o kadar rekabete bağlı ittifaklara sebep oldu...

Değer üretti, değer kattı... Oyuncu yetiştirdi...

Yetiştiremiyor denilen dönemlerde ise demlendi; teknik adamlar yetiştirdi...

Çocuklukları Trabzonspor'un seri şampiyonluklarına denk gelen jenerasyonların gönlüne girdi... Ve seri şampiyonlukların dahi artık sıradanlaştığı o günlerden, seri galibiyetlerin bile özlendiği bugünlere gelinmiş oldu..



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Aynı gole sevinenlerin, artık rahatlıkla birbirini suçladığı, mevcut olumsuz durumlardan sorumlu tuttuğu bugünlerde; yeniden bir çıkış için olmazsa olmaz şey; sahada kazanan bir Trabzonspor'un yeniden tesis edilmesidir... Eskilerin anlattıklarından biliyoruz ki; eskiden de uzlaşmazlık dilimizin, o dönemlerin koşullarında bugünlerden bir farkı yok imiş...

O halde Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne; işaretlerine ufak ufak şahitlik etmeye başladığımız "sahada güçlü Trabzonspor" için; Avni Aker ruhunu taşıma zamanıdır. Yine, yeniden, bir kez daha...

Oyun oynayanlara futbol üretmek mecburiyetiyle, Avni Aker sorumluluğuyla...