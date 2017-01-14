Tecrübe transferi

Geçmiş olsun...

Türk hakemlik müessesesinin de gözü aydın olsun...

Yeni jenerasyondan bir hakemleri için daha birilerinin ajandasına "tribünlerden etkilenir, kenar yönetim tepkilerinden etkilenir, oyunculardan etkilenir" şeklinde not düşüldü...

N'Doye'un atıldığı pozisyonda haklılığı, haksızlığı değil; pozisyona çok sonradan verdiği reaksiyon tartışma konusudur...

Hamza hocayı atmanın verdiği yükün altında net ezilmiştir.



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Tabii ki konu hakem değil, tabii ki konu N'Doye'un bir forvet oyuncu olarak maça bu kadar; asıl görevi haricinde tesir ediyor olması.

Gol atması için alınmış bir oyuncunun gol yedirmesi, takımını çift sarı kart görerek de eksik bırakması asıl tedaviye muhtaç konu.

Zaten Rodallega transferine duyulan ihtiyaç gün gibi de ortaya çıkmış oldu bu vesileyle...

Daha maçın başı denilecek sürede; karşılaşmaya müthiş bir Trabzonspor performansı damga vurunca karşılaşma iki farklı sonuca da ulaşmış oldu...



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Yeni transferlerin sağ ve sol beklerin ve tabii Olcay Şahan'ın onbir-onbir'lik oyundaki etkileri, katılımları son derece iyiydi.

Asıl katkıları, özellikle on-onbir kişilik oyunda hissedildi diye düşünüyorum.

O da tecrübeleri ile yarattıkları fark ile ortaya çıktı.

Ersun hocayı, sezonun ilk bölümünde eleştirdiğimiz "oyuna müdahale" konusunda bu kez alkışlamak gerekiyor.

On kişilik takımını önce "içerden" sistem değişikliği ile sonrasında ise "dışarıdan" hamleleri ile son derece başarılı yönetti.

Tecrübeli bir takım, yaşı büyüse de Yusuf'larla birlikte güzel harman olacak gibi duruyor.

Yusuf'ların Yazıcı olanı ilk ciddi karşılaşmasında "nazar almayasun" dedirtti...