Kaybetmeye devam

Nedendir bilinmez ikinci yarının başlangıcı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor son haftalarda taraftarını memnun etmekten uzak. Oyun performans ile adeta sevenlerine saç baş yoldurmaya başladı.

Öyle ya dikkatten kaçırılmaması gereken konu mutlaka şu olmalı; bu takım neden son üç haftadır galibiyete hem içeride hem de dışarıda hasret? Yakalanan pozisyonlar, atılan goller insana zevk vermeye başlayan oyun tarzı ve maça asılan oyuncuların bu ruh haline ne oldu. Şunu baştan söylemek gerekir ki Trabzonspor orta sahası özellikle başta Olcay, Okay ile Yusuf oyunlarından ve takımlarına olan katkı payları bir hayli geri gitmiş.

İlk yarılarda hep bu orta sahanın zaafından forvete ve savunmaya olmayan katkılarından dem vurup durmuştuk. Ligin ikinci yarısı ile adeta bu zaaf gitti, ideal ve özlenen bir orta saha ile flaş ekip oldular.

Fakat gelin görün ki son maçlarda adeta puana haset kaldık. Biz nerede ise üçüncüğü kovalayabileceğimizin hesaplarını yapıp bu sırayı düşlerken yine bu haftalarda bırakın galibiyeti beraberliği zor kurtaran ekip durumuna düştük.

Yani takım performansı bir hayli geri gitti. Neden? Öncelikle teknik ekibin bu hususta adam akıllı araştırma yapıp oyuncuları ile birebir görüşmesi gerekir.



Kayseri'nin hakkıydı

İsabetsiz şutlar, rastgele atılan paslar.

Yukarıda bahsettiğimiz futbolcuların gelişi güzel oyunları ve kalemizde görmeye başladığımız savunmanın da hataları dahil goller. İster istemez soruyor insan "N'oluyoruz arkadaş?" Öyle değil mi? Şimdi de bu hafta kendi sahamızda küme düşmemek için çabalayan Kayserispor'un oynadığı oyuna ve bordo-mavili ekibin bu takım karşısında düştüğü duruma bakın. Şunu da açıklıkla belirteyim ki takımın kayıplarını sadece yukarıda bahsettiğimiz üç adamın sırtına yükleyecek değiliz.

Bu düşüş tüm diğer oyuncularla birlikte takımın oyun tarzında da bir dağınıklık ve tutarsızlık olduğu bu arada kaleci Onur'un da eskileri aratır olduğunu ifade ederken Rodallega'nın da oyundan alınması Ersun hoca hesabına bir hatadır.

Yazık daha yukarıları düşlerken eldekileri de arar olacağız, ona yanarım. Kayseri'yi ve Mesut Bakkal hocayı kutluyoruz. Hele de Lawal ve Welliton'un oynadığı mükemmel oyununa kalecilerinin de başarılı kurtarışlarını eklersek üç puanın Kayseri'nin hakkı olduğunu söyleyebiliriz...